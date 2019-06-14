Altun: Türkiye her platformda çaba sarf etmeyi sürdürüyor (2)

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POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 15:11 | Son Güncelleme

ERDOĞANI'IN PUTİN, Şİ VE RUHANİ İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5.

ERDOĞANI'IN PUTİN, Şİ VE RUHANİ İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’ye yapacağı resmi ziyarete ilişkin ikinci açıklama yapıldı. Açıklamada Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne çok sayıda devlet başkanının katılacağı belirtilerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Putin, Çin Devlet Başkanı Şi ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya gelmesi bekleniyor. Asya kıtasında iş birliği ve güveni artıracak tedbirlerin ele alınacağı toplantıda, bölgesel ve uluslararası güncel konular da değerlendirilecek. Zirvenin ardından 'Duşanbe Bildirisi' kabul edilecek" denildi.

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