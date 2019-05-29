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Altun'dan şehitler için taziye mesajı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 22:22 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda şehit düşen askerlerimiz Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'a Allah'tan rahmet diliyorum"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Pençe Harekatı'nda şehit olan 2 askere rahmet diledi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe Harekatı'nda Raşit Aydın ve Mehmet Taşhan'ın şehit olduğunu belirtti.

Şehitler Aydın ve Taşhan'a Allah'tan rahmet dileyen Fahrettin Altun, "Ailelerinin ve milletimizin başı sağ olsun. Allah teröristlere nefes aldırmayan kahraman Mehmetçik'imizin her daim yanında olsun." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun

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