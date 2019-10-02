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Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 10:16 | Son Güncelleme

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden dün yapılan açıklamada, yoğunluğun nedeni ve alınacak önlem duyurulmuştu.

Altunizade metrobüs durağında hafta başından beri aşırı yoğunluk yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyenler, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturuyor. Metrobüs durağında ise adeta insan seli yaşanıyor. Vatandaşlar hem metrobüse binmek için hem de turnikelerden geçmek için sıra beklemek zorunda kalıyor. Altunizade metrobüs durağında aynı manzara hafta başından beri yaşanıyor.

"İŞE BAŞLAMADAN STRES OLUYORUM"

Bugün de benzer görüntüler vardı. Her gün metrobüsü kullandığını söyleyen Ayten Odabaşı, “Her sabah bu yoğunluk var. Her sabah bu yoğunlukla işe gidiyoruz. İnsanların sakin olmasını istiyorlar. İşe başlamadan strese giriyoruz. Resmen bu şekilde herkesle akraba oluyoruz" diye konuştu.

"ÖNCE METROBÜS KÖPRÜSÜNÜ GEÇMEMİZ GEREKİYOR"

Süleyman Çoban da “Her sabah bu yoğunluğu çekiyoruz. Söylenecek hiçbir şey yok. İnsanlar Boğaz köprüsünü geçmeden önce metrobüs köprüsünü geçmesi gerekiyor" diye konuştu.

İBB'DEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'dan dün Altunizade metrobüs durağında yaşanan yoğunluğun artan metro seferleri yüzünden olduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Ongun, “Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
altunizade metro durağı İBB

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