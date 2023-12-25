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  4. Alzheimer hastası kadının talihsiz ölümü! Soba sandığı buzdolabında odun yakınca zehirlendi

Alzheimer hastası kadının talihsiz ölümü! Soba sandığı buzdolabında odun yakınca zehirlendi

25.12.2023 23:35 | Son Güncelleme:
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Giresun'da tek katlı yalnız yaşayan 81 yaşındaki alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, soba zannettiği buzdolabına koyduğu odunları ateşe verdi. Talihsiz kadın çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası kadının talihsiz ölümü! Soba sandığı buzdolabında odun yakınca zehirlendi

Giresun'daki olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Boztekke köyünde meydana geldi. Alzheimer hastası Hayriye Yılmaz, iddiaya göre, yalnız yaşadığı evde sobayı yakmak istedi. Yılmaz, soba yerine buzdolabını açarak içine koyduğu elindeki odunları ateşe verdi.

İTFAİYE CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Evi kısa sürede yoğun duman sararken, yangını fark eden komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, yapılan incelemede Hayriye Yılmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı.
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Çıkan yangında yoğun dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlenen yaşlı kadının cenazesi, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna götürüldü. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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alzheimer Giresun
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