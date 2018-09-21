Alzheimer nedir? Alzheimer hastalığı önlenebilir mi? Alzheimer bakım evleri hastalar için doğru bir tercih mi?

Alzheimer hastalığı ile savaşanların eve kapatılmaması gerektiğini söyleyen Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, hastalığın seyrini yavaşlatmak için önemli açıklamalarda bulundu. Ateşoğlu, “Hastaları ‘Alzheimer’lı diyerek izole etmek çok yanlış. Bir bireyi, bağımsızlığını koruyarak aktif tutmak ve yaşanan en büyük sıkıntı olan dışarı çıkamama sorununu olabildiğince ortadan kaldırmak çok önemlidir” diye konuştu.

Alzheimer, bilişsel yetenekleri bozan ve günlük yaşamı altüst eden bir hastalık. Tedavisi kesin olarak bilinmiyor ancak bu rahatsızlığın seyrini yavaşlatmak veya hastalık sürecinin daha rahat geçirilmesini sağlamak mümkün. Diyabeti önlemek ya da diyabet varsa bu doğrultuda tedavilere yönelmek ve sigara kullanmamak Alzheimer’ın gelişim hızını minimal seviyeye düşürmek için alınması gereken tedbirlerden yalnızca birkaçı. Fakat her şeyden önemlisi, düzenli olarak egzersiz yapmak gerekiyor. 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla önemli açıklamalarda bulunan Beykoz Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülten Kaptan Ateşoğlu, “Her 68 saniyede bir kişide Alzheimer saptanıyor. Türkiye’de 600 bin kişinin Alzheimer hastası olduğu biliniyor. Demanslı oranı ise bu rakamın oldukça üzerinde” dedi.