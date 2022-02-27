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Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

27.02.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 50 milyon insanın birlikte yaşadığı dejeneratif bir beyin hastalığı olan alzheimer kişinin geçmişini hatırlayamamasıdır. Alzheimer, yayın olarak görülen bir demans türüdür ve hastalığın evrelerinin ilerlemesi yıllar alabilir. Alzheimer riskini azaltabileceğiniz bazı yollar vardır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz o yollar...

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

Alzheimer hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarının azalmasına neden olur ve bu hastalığın belirtileri oldukça yavaş ortaya çıkar. Sağlıklı bir hayat sürmek için birçok şey yapılabildiği gibi alzheimer riskini azaltmak için de yapılması gerekenler vardır. Örneğin sürekli aktif, sosyal olmak, egzersiz yapmak, kendini geliştirmek bunlardan birkaçıdır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz yollar...

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

EGZERSİZ YAPIN

Araştırmalara göre haftada 150 dakikalık egzersiz yaparsanız kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebilirsiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz beyin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ

Eğer ihtiyacınız olandan daha az uyursanız alzheimera yakalanma riskiniz artacaktır. Düzenli olarak ve gerektiği kadar uyuyup dinlendiğinize emin olun.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

ÖĞRENMEYE AÇIK OLUN

Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

SİGARA KULLANMAYIN

Daha sağlıklı bir hayat için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

AKTİF OLUN

Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

STRESTEN UZAK DURUN

Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öta yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız. Meditasyon gibi uygulamalara başlayabilirsiniz.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir kiloda olmak alzheimeri engellemez ancak gecikmesine neden olabilir. Bir araştımaya göre 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.

Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...


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