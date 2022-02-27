Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

Alzheimer hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarının azalmasına neden olur ve bu hastalığın belirtileri oldukça yavaş ortaya çıkar. Sağlıklı bir hayat sürmek için birçok şey yapılabildiği gibi alzheimer riskini azaltmak için de yapılması gerekenler vardır. Örneğin sürekli aktif, sosyal olmak, egzersiz yapmak, kendini geliştirmek bunlardan birkaçıdır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz yollar...

EGZERSİZ YAPIN

Araştırmalara göre haftada 150 dakikalık egzersiz yaparsanız kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebilirsiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz beyin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.

UYKU DÜZENİ ÖNEMLİ

Eğer ihtiyacınız olandan daha az uyursanız alzheimera yakalanma riskiniz artacaktır. Düzenli olarak ve gerektiği kadar uyuyup dinlendiğinize emin olun.

ÖĞRENMEYE AÇIK OLUN

Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.

SİGARA KULLANMAYIN

Daha sağlıklı bir hayat için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.

AKTİF OLUN

Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.

STRESTEN UZAK DURUN

Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öta yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız. Meditasyon gibi uygulamalara başlayabilirsiniz.

KİLONUZA DİKKAT EDİN

Sağlıklı bir kiloda olmak alzheimeri engellemez ancak gecikmesine neden olabilir. Bir araştımaya göre 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.



