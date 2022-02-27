Alzheimer riskini azaltmak sizin elinizde! İşte en etkili yolları...

Alzheimer hafıza, düşünce ve davranış fonksiyonlarının azalmasına neden olur ve bu hastalığın belirtileri oldukça yavaş ortaya çıkar. Sağlıklı bir hayat sürmek için birçok şey yapılabildiği gibi alzheimer riskini azaltmak için de yapılması gerekenler vardır. Örneğin sürekli aktif, sosyal olmak, egzersiz yapmak, kendini geliştirmek bunlardan birkaçıdır. İşte alzheimer riskini azaltabileceğiniz yollar...
Araştırmalara göre haftada 150 dakikalık egzersiz yaparsanız kalıtsal bir Alzheimer formunu geciktirebilirsiniz. Ayrıca düzenli yapılan egzersiz beyin sağlığını iyileştirmeye katkıda bulunuyor.
Eğer ihtiyacınız olandan daha az uyursanız alzheimera yakalanma riskiniz artacaktır. Düzenli olarak ve gerektiği kadar uyuyup dinlendiğinize emin olun.
Araştırmacılar, yeni bir beceri öğrenmenin, işleyen bellek, uzun süreli bellek ve diğer üst düzey bilişsel süreçlerin katılımını gerektirdiğini ve bunların hepsinin aslında belleğin uzun süreli korunmasına yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor.
Daha sağlıklı bir hayat için sigara gibi kötü alışkanlıklardan uzak durun.
Sosyal olmak eğlenceli olduğu kadar insan sağlığına da faydalı. Araştırmalara göre arkadaşlıklar insanları hareketsiz hayat tarzından alıkoyuyor ve bu da kardiyovasküler hastalık riskini, bunama riskini azaltmaya yardımcı olabiliyor.
Fiziksel ve zihinsel sağlık için stres oldukça tehlikelidir. Öta yandan stres, alzheimer riskini artırır. Bu nedenle stresten uzak durmalısınız. Meditasyon gibi uygulamalara başlayabilirsiniz.
Sağlıklı bir kiloda olmak alzheimeri engellemez ancak gecikmesine neden olabilir. Bir araştımaya göre 50 yaş üstü ve BMI'si 25 veya daha fazla olan aşırı kilolu kişilerin, sağlıklı kiloda olan katılımcılardan yedi ay daha erken Alzheimer geliştirme olasılığının daha yüksek olduğu sonucuna varıldı.
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