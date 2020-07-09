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Alzheimer teşhisinde yeni teknoloji! Artık ‘Alzheimer hastalığın yok’ diyebiliyoruz

SAĞLIK HABERLERİ  | 09.07.2020 10:05 | Son Güncelleme

Alzheimer hastalığı seyri ve tedavi süreci nedeniyle büyük önem taşıyor. Alzheimer hastalığının, nörofibriler yumak ve beta amiloid plak olarak isimlendirilen maddelerin beyinde birikmesi sonucu oluştuğunu kaydeden uzmanlar, yeni teşhis yöntemleriyle bu maddelerin tespit edildiğini belirtiyor.

Alzheimer teşhisinde yeni teknoloji! Artık ‘Alzheimer hastalığın yok’ diyebiliyoruz

Amiloid PET isimli tomografi benzeri bir tetkik ile bu maddelerden biri olan amiloid plakların birikiminin var olup olmadığını kolayca gösterilebildiğini belirten Nöroloji Uzmanı Celal Şalçini, “Amiloid plakların görünmediği durumlarda artık hastaya ‘Alzheimer hastalığın yok’ diyebiliyoruz” dedi.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Celal Şalçini, Alzheimer hastalığına neden olan maddelerin beyinde birikiminin, Amiloid PET isimli tomografi benzeri bir cihaz yardımıyla tespit edilebildiğini kaydetti.

ALZHEIMER, SİNSİCE İLERLEYEN BİR BEYİN HASTALIĞI

Alzheimer hastalığının genelde ileri yaşlarda izlenen, orta ve genç yaşta da başlayabilen ilerleyici bir beyin hastalığı olduğunu kaydeden Dr. Celal Şalçini, “Alzheimer hastalığı belli belirsiz bir unutkanlıkla başlamakta ve aşikâr olana kadar sinsi bir şekilde ilerlemektedir” dedi.

MADDELERİN BEYİNDE BİRİKMESİYLE OLUŞUYOR

Dr. Celal Şalçini, “Alzheimer hastalığı, nörofibriler yumak ve beta amiloid plak olarak isimlendirdiğimiz maddelerin beyinde birikmesi sonucu oluşmaktadır ve bu birikim Alzheimer Hastalığı aşikâr olmadan çok önce başlamaktadır. Alzheimer Hastalığında ve benzer bunamaların tanısında bu maddelerin beyinde birikiminin gösterilmesi gerekebilmektedir. Bu durumlarda beyin dokusundan örnek alınması veya omurilik sıvısı incelemesi yapılabilmektedir fakat her ikisi de girişimsel işlem olduğu için tercih edilmemektedir” dedi.

AMİLOİD PET CİHAZIYLA ALZHEIMER BELİRLENEBİLİYOR

Alzheimer teşhisinde gelişen teknolojilerle beraber yeni tanı yöntemlerinin kullanıldığını belirten Dr. Celal Şalçini, “Yakın tarihte Türkiye’de kullanılmaya başlanan Amiloid PET isimli tomografi benzeri bir cihaz ile bu maddelerden biri olan amiloid plakların birikimi kolayca gösterilebilmektedir. Bu sayede unutkanlığı nedeniyle Alzheimer Hastalığı şüphesi olan ve aynı zamanda ailesinde Alzheimer Hastalığı olan bireylere Amiloid PET yapılmakta, amiloid plak izlenmemesi durumunda Alzheimer Hastalığı dışlanmaktadır” dedi.

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