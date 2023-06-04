Aman bu burçlara dikkat! Burnu düşse eğilip almaz! İşte en gururlu burçlar

Astrolojide bazı burçlar gururu temsil eder. Gurur ise bazen gerekli olsa da genellikle yaşantıyı zora sokan durumlardan biridir. Gururuyla bilinen bazı burçlar kazanmak ve başarmak için ellerinden geleni yaparlar. Başarısızlık onları adeta çılgına çevirir.

EN GURURLU BURÇLAR

ASLAN

Hiç kimse bir Aslan'dan daha fazla gurur duymaz - başardıkları her şeyden, görünüşlerinden ve kim olduklarından gurur duyarlar. İnsanların onlara nasıl tepki vermesi gerektiğini düşündükleri konusunda inanılmaz derecede yüksek standartları var. Birisi çalışmalarını takdir etmez veya eleştirirse, bu onları rahatsız edecektir. Lider ruhlu olan aslanlar, bir şeyde başarısız olduklarını çok zor kabul ederler. Herkes bir noktada başarısız olur ve Aslan burçlarının gururlarını bir kenara atabilmesi ve başarısızlıklarını kabul etmesi gerekir ki onlardan bir şeyler öğrenebilsinler.

OĞLAK

Oğlaklar işlerinden ve hayatlarını nasıl kurduklarından çok gurur duyarlar. Çok çalışkan ve gayretlidirler, ancak bazen gururları yardım istemenin önüne geçer. Rehberlik veya yardım istemek tamamen beceriksiz olduğunuz anlamına gelmez, sadece birinden hangi eylemi yapmanız gerektiğini anlamanıza yardım etmesini isteyecek kadar akıllı olduğunuz anlamına gelir. Yardım almak, başarınızdan hiçbir şey eksiltmez ve kendi başınıza halletmeye çalışmanızdan çok daha hızlı bir çözüm bulmanıza yardımcı olabilir.

KOÇ

Koç güçlü, cesur ve gururludur. Daha büyük riskler alarak daha büyük ödüller kazanacaklarına inanırlar. Koç, başkalarına nasıl yapıldığını göstermeyi sever, ancak birisi uzmanlıklarını veya yetkilerini sorguladığında, Koç'un gururunu incitiyor. Koç'un kendileri için iyi olmayacağını bildikleri bir şeyi seçecekleri veya başka birinden geldiği için iyi bir fikirden kaçınacakları zamanlar vardır. Her şeyi bildiklerine ve en iyi içgüdülere sahip olduklarına inanmayı severler. Sonunda onlara yardımcı olacak olsa bile, fikirleri için birine kredi vermek zorunda kalmamayı tercih ederler.

AKREP

Akrepler son derece gururludur ve eğer biri onları aldatmaya veya kendilerini aptal hissettirmeye çalışırsa bu açıkça ortaya çıkar. Akrepler, biraz geri ödeme almaya çalışmaktan üstün değildir . Ayrıca çok fazla olumsuz yorumla da başarılı değiller. Bir Akrep için ilişkilerinin başarısız olduğunu kabul etmesi çok zordur. Bir gurur duygusuyla mümkün olduğu kadar inkarda kalacaklar ve yıllarca mutsuz bir ilişki içinde kalacakları anlamına gelse bile bunu düzeltmeye çalışmaya devam edecekler. Evet, sadece başarısız olması için bir ilişkiye kalbini ve ruhunu yatırmak korkunç, ama Akrep, herkesin başına gelir ve utanılacak bir şey değil.

BOĞA

Boğa çok gururludur ve çok tavizsiz olabilir. Bir şeyin veya birinin onlara saygısızlık ettiğini veya onları dinlemediğini düşünürlerse çok üzülebilirler. Ayrıca çok inatçı ve tavizsizdirler ve bir kez topuklarını batırdıktan sonra geri adım atamayacakları için gurur vericidir. Boğa, kesinlikle gerekmedikçe diğer insanları dinlemek istemez. Biraz bencil olabilirler ve gerçekten önemli olanın sadece duygu ve düşüncelerinin olduğunu düşünebilirler. Boğa için olayları başka birinin bakış açısından görmek çok zordur.

YENGEÇ

Birisi, Yengeç'in yakın olduğu biri hakkında hakaret ederse veya olumsuz bir yorum yaparsa, gururlu gazabı hissedilir. Yengeçler ortalıkta sorun aramazlar ve çok temkinlidirler, ancak sevdikleriyle ve evleriyle çok gurur duyarlar, bu yüzden sözlü de dahil olmak üzere herhangi bir şekilde onu tehdit ettiğinizi algılarlarsa tepki verirler. Yengeçlerin hatalı olduklarını kabul etmeleri zordur ve çevrelerinde konuşurlar, ancak üzgün olsalar bile nadiren özür dilerler.





