Aman dikkat! Kaş boyası kabusu oldu, yüzü 'davul' gibi şişti

İngiltere'de yaşayan Stephanie Davies evde kalıcı kaş boyası yaptıktan sonra dehşete düştü.

Kaş boyasının alerjik reaksiyon göstermesi sonucu yüzü tamamen şişen kadın, kadınları böyle bir işlem yaptırmadan önce sorgulamaya davet ediyor.

'YÜZÜM GİTTİKÇE ŞİŞMEYE DEVAM ETTİ'

İşlemi yaptırdıktan bir gün sonra şiş bir yüzle ve kaşıntıyla uyanan Stephanie, 'başlangıçta sonuçtan çok memnundum ancak ertesi gün yüzüme baktığımda dehşete düştüm. Kendimi tanıyamadım. Ne olduğunu anlamaya çalışıyordum. Kaşlarım inanılmaz derecede kaşınıyordu. Güneş gözlüğü takarak işe gittim ancak müdürüm müşterileri korkutacağımı düşünerek eve gitmemi istedi. Bu sırada yüzüm gittikçe daha da şişiyordu. Hemen yakındaki bir hastaneye gittim ve alerjimin olduğu söylendi. Çeşitli ilaç ve kremler reçete edildi bunları bir süre kullanmam gerekiyor. Lütfen benim gibi evde denemeyin alerjiniz olup olmadığını öğrenin' diyor.

Stephanie bir daha asla kaşlarını boyamayacağını söylüyor, bunun yerine artık kaş kalemi kullanacak.

MARKA AÇIKLAMA YAPTI

Stephanie kullandığı markanın ne olduğunu sosyal medya hesabından açıkladı hal böyle olunca da söz konusu marka bir açıklama yayınladı. Açıklamada, 'Müşterilerimizden birinin kaş renklendirmesine tepki gösterdiğini görmekten hayal kırıklığına uğradık. Ürünlerimiz tam olarak test edilmiştir ve 1223/2009 Avrupa yönetmeliğine uygundur. Müşterilerimize, daha önce kaş rengini kullanmış olsalar bile, uygulamadan önce 48 saatlik bir cilt hassasiyeti testi yapmalarını tavsiye ediyoruz' denildi.

