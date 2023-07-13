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    4. Aman dikkat, onlardan uzak durun! Baskın davranan burçlar ilişkiyi zehir ediyor

    Aman dikkat, onlardan uzak durun! Baskın davranan burçlar ilişkiyi zehir ediyor

    13.07.2023 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Astrolojiye göre ilişkilerde sorun yaratan baskın burçlar belli oldu. Hükmedici özellikleriyle ön plana çıkan kişiler hayatlarındaki insana her istediğini yaptırıyor. Bu durum nedeniyle aşk zamanla zedelenebiliyor. İşte ilişkilerde baskın davranan 4 burç...

    Aşk ve sorunsuz süren bir gönül ilişkisi herkesin en büyük isteği. Bilindiği üzere ilişkilerin dinamiği farklılık göstermektedir ama baskın karakterler bazen hayatı çekilmez kılabiliyor. Astrolojiye göre ilişkilerinde her zaman baskın olan burçlar belli oldu. Onlarla bir ilişkiye başlamadan önce iyi düşünün.

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    LİDER YÖNLERİ İLİŞKİLERİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEYEBİLİYOR

    Koç burcu insanı özgürlüğüne düşkün ve bağımsızdır. Aynı zamanda baskın özellikleriyle bilinen Koç burçları; liderlik yönlerini ilişkiye taşıdıklarında çekilmez olabiliyorlar.

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    Empati kurmayan, eş ya da sevgilisinin ihtiyaç ve arzularını dikkate almayan kişiler bir ilişkinin sonunu getirebilir.

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    BASKINLIKLARI EZİCİ OLARAK ALGILANABİLİR

    Aslan burçları sorumluluk alan lider özellikleriyle bilinir. Aslanlar birlikte oldukları kişinin kendilerini güvende ve korunmuş hissetmelerini sağlarlar.

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    Fakat baskınlıkları zaman zaman ezici olarak algılanabilir ve bu durum olumsuz bir hal aldığında ilişki kopma noktasına gelebilir.

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    HAKİMİYETLERİ GÜVEN DUYGUSU YARATSA DA...

    Akrepler tutkuludur. İradeli, kararlı, koruyucudurlar ve güven veren bir yapıları vardır. Gönül ilişkilerinde baskın olan ve son derece korumacı davranan Akrep burçları bu özelliklerini biraz törpülemelidir.

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    Akrepler, birliktelik yaşadıkları kişinin kendilerini değerli ve anlaşılmış hissetmesine önem vermelidir.

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    KONTROLÜ ELLERİNDE TUTMAYI SEVERLER

    Oğlaklar ise organizasyon becerileri ile ön plana çıkarlar. Sorumlu ve hırslıdırlar. Her konuda çaba gösterir, istikrarlı davranırlar. Bu durum birçok konuda fayda sağlasa da ilişkiler de yıpratıcı olabilir.

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    Oğlakların bunu esneklik ve duygusal duyarlılıkla dengelemesi gerekmektedir.

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