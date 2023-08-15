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    4. Aman dikkat, onlarla mutlu olmak neredeyse imkansız! En çok aldatan burçlar belli oldu

    Aman dikkat, onlarla mutlu olmak neredeyse imkansız! En çok aldatan burçlar belli oldu

    15.08.2023 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Herkesin aşktan beklentisi farklıdır. Bazı kişiler, gönül ilişkileri açısından şanslıyken birçok kişi de aradığı aşkı bulamayabilir. Çapkın olarak nitelenen kişiler ise yaptıkları hatalar ile ilişkinin bitmesine yol açar. Astrolojiye göre ilişkilerde başarısız olan burçlar belli oldu. İşte en çok aldatan 5 burç...

    Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Bu durum ilişkilerdeki tavrımızda da belirleyici oluyor. Aşık olduğunda sadakate önem veren kişiler kadar çapkınlıkları ile nam salan insanlar da var. İşte aldatma konusunda astrologların hem fikir olduğu burçlar...

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    EN ÇOK ALDATAN BURÇLAR ARASINDA LİSTE BAŞI!

    İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.

    koç burcu 2017

    ALDATMAYI BİR MACERA OLARAK GÖRÜRLER

    Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.

    AKREP BURCU ERKEĞİ - OYNAK

    TUTKUSU BAŞINI BELAYA SOKAR

    Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.

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    KİMSEYİ REDDEDEMEZLER

    Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.

    Balık Burcunun Aşk Uyumu

    AŞKA AŞIKTIRLAR!

    Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.

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