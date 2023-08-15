Aman dikkat, onlarla mutlu olmak neredeyse imkansız! En çok aldatan burçlar belli oldu

Burçların karakter üzerinde etkisi olduğuna inanılır. Bu durum ilişkilerdeki tavrımızda da belirleyici oluyor. Aşık olduğunda sadakate önem veren kişiler kadar çapkınlıkları ile nam salan insanlar da var. İşte aldatma konusunda astrologların hem fikir olduğu burçlar...

EN ÇOK ALDATAN BURÇLAR ARASINDA LİSTE BAŞI!

İkizler burcu insanı flörtöz yönüyle dikkat çeker. Konuşmayı, bir şeyler anlatmayı, kur yapmayı ve fikir alışverişinde bulunmayı sever. Bir ilişkide fazla beklentileri yoktur. Dolayısıyla ilgisi hemen farklı bir kişiye kayabilir.

ALDATMAYI BİR MACERA OLARAK GÖRÜRLER

Koç burcu insanı sosyalleşmeye önem verir. Dışa dönük olduğu için girişkendir. Aşık olduğunda sevdiği insana değer verir. Fakat kısa sürede gözü dışarıya kayabilir. Kaçamak yapmayı severler. Koçlar aldatmayı macera olarak görürler.

TUTKUSU BAŞINI BELAYA SOKAR

Akrep burcu insanı tutkuludur. Bu durum zaman zaman onların başını belaya sokar. Gizli kapaklı olan her şeye karşı geliştirdiği karşı koyulmaz merakı vardır. Dolayısıyla sessiz ve derinden aldatır.

KİMSEYİ REDDEDEMEZLER

Teraziler flörtözdür. Kendilerine ilgi gösterilmesini severler ve kolayca kimseyi reddedemezler. Onlar, gözlerine hoş gelen her insanın peşinden koşabilirler.

AŞKA AŞIKTIRLAR!

Balık burcu insanı, deyim yerindeyse aşka aşıktır. Romantik ve çok düşünceli olan bu kişiler asla kendilerini aşka kapatmazlar. Hemen bir başkasına aşık olmaya meyillidirler.

