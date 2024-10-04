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Aman dikkat! Piercing hevesi kulağınızdan etmesin: Geri dönüşü olmuyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
04.10.2024 15:52
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Kulak piercing’i özellikle gençler arasında son dönemlerde oldukça revaçta. Ancak kulak kıkırdağına yapılan piercing uygulamaları, çok ciddi enfeksiyonlara neden olabiliyor. Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Selçuk Güneş, enfeksiyonun kulakta kalıcı şekil bozukluğuna kadar gidebileceğini belirterek, delme işleminde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Aman dikkat! Piercing hevesi kulağınızdan etmesin: Geri dönüşü olmuyor!

Kulağın kıkırdak bölgesine yapılan ve moda haline gelen piercing uygulaması, görsel açıdan her ne kadar beğenilip tercih edilse de sağlık açısından bazı riskler oluşturuyor. Kıkırdağa yapılan delme işlemleri, enfeksiyonlara ve kulakta geri dönüşü olmayan şekil bozukluklarına neden olabiliyor. İstanbul Arel Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selçuk Güneş, bilinçsizce ve uygunsuz şartlarda kulağa yapılan piercing işlemlerinin tehlikelerine dikkat çekerek önemli uyarılarda bulundu.

KULAK KIKIRDAĞI ENFEKSİYONA YATKIN

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Kulaktaki kıkırdak bölgesinin enfeksiyona açık olduğunu belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı:
“Kulak kepçesine delik açmakla kulak memesine delik açmak arasında fark var, iki doku birbirinden farklı. Kulak kepçesinde kıkırdak var. Kıkırdak, kendi damarları olmayan, etrafındaki dokudan beslenen bir doku olduğu için enfeksiyona yatkın. Enfeksiyon gerçekleştiğinde de şekil bozukluğuyla birlikte iyileşme ihtimali çok yüksek. Dolayısıyla kulak kıkırdağına piercing yaptırmamak gerekiyor. Kıkırdak içeren dokulara, piercing gibi yabancı bir maddenin girmesini gerektirecek bir işlem yapmak çok doğru değil.”

"KIZARIKLIK DURUMUNDA BİLE DOKTORA BAŞVURUN"

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Enfeksiyon belirtileri görüldüğü takdirde hemen uzmana başvurulması gerektiğini belirten Doç. Dr. Güneş, “Vakit kaybetmeden bir kulak burun boğaz belki bir plastik cerraha başvurup oradaki enfeksiyonun sınırlanması gerekiyor. Ağrı, kızarıklık, şişlik bunlar ortaya çıkmışsa hemen hızlıca başvurmak gerekiyor. Çünkü kıkırdak kalınlaşarak iyileşen bir doku. Kalınlaşıp şekil bozukluğu yaptıktan sonra onun geri dönüşü yok. Dolayısıyla hafif kızarıklıkta bile hemen doktora başvurmak en mantıklısı” dedi.
Enfeksiyonun ilerlemesi sonucu güreşçi kulağı ya da karnabahar kulağı denilen durumun ortaya çıkabileceğini belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Selçuk Güneş, “Enfeksiyon aşırı ilerlerse bu duruma kadar gidebilecek çok yoğun enfeksiyon çıkabilir. Erken yakaladığımızda, yabancı cismi oradan çıkardığımızda, antibiyotiğine başladığımızda bu sonucu görmüyoruz. Ama ihmal edilecek olursa kalıcı kulağın bozulduğu, kıkırdağın kalınlaştığı kaba durduğu ve şekil açısından formasyonunu kaybettiği durum ortaya çıkabilir” diyerek uyarıda bulundu.

"İLLA PİERCİNG TAKILACAKSA SAĞLIK KURULUŞUNDA YAPILMALI"

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Yine de kulağına piercing takmak isteyenlerin tüm bu risklerin farkında olması gerektiğinin altını çizen Doç. Dr. Güneş, kulağına deldirmek isteyenlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Delme işlemi kesinlikle sağlık kuruluşunda, steril şartlara uygun şekilde yaptırılmalı. Geçici diye tabir edilen küpelerin takılmasına izin vermemek lazım. İşlem sonrası, enfeksiyon profilaksisi dediğimiz lokal merhemler, ağızdan antibiyotikler ile, genelde ağızdan antibiyotiğe ihtiyaç duymuyoruz, oranın enfeksiyona karşı engellenmesi gerekir. Geçici piercing kullanarak tabancayla kıkırdağı deliyorlar ama onun enfeksiyon ihtimali daha yüksek. Onun steril olduğunu düşünmüyoruz. Çeşitli güzellik merkezlerinde, doktorun olmadığı yerlerde, tıbbi elemanların bilgilerinin ve görgülerinin sınırlı olduğu yerlerde yapılan piercing işlemlerini önermiyoruz.”

(İHA)

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