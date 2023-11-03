Aman dikkat tehlike saçıyor! Pişirmeden önce yıkamamanız gereken 4 gıda

Mutfakta yemek hazırlarken gıdaların temiz ve güvenli olduğundan emin olmak önemlidir. Ancak, bazı gıdaları yıkamak yerine doğrudan kullanmanız gerektiğini biliyor muydunuz? Bu gıdaların temizlenmesi yerine doğrudan pişirilmesi gerekmektedir. İşte pişirmeden önce yıkanmaması gereken 4 gıda ve nedenleri...

Yumurta kabuğunda yaklaşık 17000 tane delik bulunur. Yumurta paketlemesinde, yumurtalar önce yıkanarak yüzeydeki pisliklerden arındırılır. Daha sonra yağlama işlemine tabi tutularak yıkamadan dolayı açılmış olan porların yağ ile kapanması sağlanır. Eğer, satın alınan yumurta, evde hemen kullanılmayacaksa; buzdolabına koymadan önce yıkamak, kabuğun üzerindeki koruyucu tabakayı yok edip porların genişlemesine sebep olacağı için bakteri bulaşma riskini arttırır. Eğer yumurta yıkamadan kullanılırsa, yukarıdaki pişirme sürelerine uygun pişirildiği takdirde enfeksiyon riski yoktur.

Çiğ tavuğu, diğer kümes hayvanları türlerini ve eti pişirmeden önce yıkamanın, bakterileri temizlemeye ve gıda kaynaklı hastalıkları önlemeye yardımcı olduğunu düşünebilirsiniz; ama bu doğru değildir. Çiğ tavuğu durulamak için kullanacağınız su çok sıcak olmadığı için, aslında bakteriyi öldürmek yerine sadece mutfak yüzeylerine ve muhtemelen vücudunuzun herhangi bir yerine bakteri dağıtacaktır.

Süngerimsi bir dokusu olduğu için mantar yıkanmaz. Bu süngerimsi dokunun özelliğinden dolayı, mantar suyla temas ettiğinde hem suyu içine çeker hem de suyla birlikte mantarın üstündeki kirler de içine nüfuz etmiş olur. Ayrıca suyla bir kez temas ettikten sonra içine giren su ve yabancı maddeleri çıkarmak imkânsız.

KIRMIZI ET

Etin yıkanması ve uzun süre ıslak kalması, bakterilerin çoğalmasına ve etin kısa süre içinde bozulmasına neden olabilir. Eti yıkamak isteyenler, yıkama işleminden sonra beklemeden hemen pişirmeye dikkat etmelidir. Etin yıkandıktan sonra poşetlenerek dondurucuya alınması da sakıncalıdır.



