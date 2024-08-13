Aman dikkat! Uzmanlardan konserve uyarısı: Zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor!

Yaz aylarında hazırlanıp kış aylarında afiyetle yenen konserve hazırlığına dair uyarılar yapılıyor. Konservenin yapım aşaması sağlık açısından oldukça önemli.

Şimdiden başlayan kışlık konserve hazırlığında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Bu kurallara dikkat edilmezse çok büyük tehlikeyle sonuçlanabiliyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar basit sanılan konserve yapımının dikkat edilmesi gereken noktalarından bahsetti.

SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT!

Kışlık konserve yaparken en önemli noktanın hijyen koşulları olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Merve Altay, "En önemli şey konserve yaparken hijyen koşullarına dikkat etmiş olmamız. Konserveyi 6 aya kadar saklayabiliriz ve mutlaka serin ve karanlık ortamda saklamamız gerekiyor. Oda sıcaklığının biraz daha altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapağını açtığımız andan itibaren mutlaka buzdolabında saklamamız ve 3-4 gün içinde tüketmemiz gerekiyor." dedi.

"ZEHİRLENME RİSKİ YÜKSEK"

Gıda Mühendisi Samet Şahin ise kurallara dikkat edilmeden yapılan konservenin ölüme kadar gidebileceğini belirterek, "Konserveyi doğru yapmak çok önemlidir çünkü clostridium çok zehirli bir mikroorganizmadır ve ölümcül etkisi vardır. Bu yüzden konserve yaparken özellikle kapakların tek kullanımlık olmasına, kavanozların steril edilmesine, seçilen ürünün temiz, taze, çürüğü olmayan ürün tercih edilmesine ve doldurulurken kavanoz kapağına 1-2 santim boşluk bırakacak şekilde iyice sıkıca kapatıp vakum yapılması gerekiyor. Bu kurallara uyulmazsa zehirlenme riski yüksek." ifadelerine yer verdi.