KADIN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

Mynet Soran Anne Platformu

1 Bebeğinizin cinsiyeti nedir?
2 Bebeğinizin yaşını belirtir misiniz?
3 Sizlere hangi konuda yardımcı olmamızı istersiniz?
4 Öğrenmek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. KADIN
    3. Yaşam
    4. Aman dikkat! Uzmanlardan konserve uyarısı: Zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor!

    Aman dikkat! Uzmanlardan konserve uyarısı: Zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor!

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    13.08.2024 09:44
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Ev hanımlarının en büyük mesailerinden biri olan konserve hazırlığı başladı. Yaz sebzelerini kışın da tüketmek için yapılan konserve hazırlığı oldukça zorlu bir süreç. Konserve yapılırken olmazsa olmaz bazı kurallar var. Eğer bu kurallara uyulmazsa işin ucu zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor. Basit sanılan ama aslında titizlikle yapılması gerekilen konserve hazırlığında dikkat etmeniz gerekenler bazı noktalar var.

    Aman dikkat! Uzmanlardan konserve uyarısı: Zehirlenmelere hatta ölüme kadar gidebiliyor!

    Yaz aylarında hazırlanıp kış aylarında afiyetle yenen konserve hazırlığına dair uyarılar yapılıyor. Konservenin yapım aşaması sağlık açısından oldukça önemli.

    Şimdiden başlayan kışlık konserve hazırlığında dikkat edilmesi gereken bazı kurallar var. Bu kurallara dikkat edilmezse çok büyük tehlikeyle sonuçlanabiliyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzmanlar basit sanılan konserve yapımının dikkat edilmesi gereken noktalarından bahsetti.

    SAKLAMA KOŞULLARINA DİKKAT!

    Ekran görüntüsü 2024-08-13 093542

    Kışlık konserve yaparken en önemli noktanın hijyen koşulları olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Merve Altay, "En önemli şey konserve yaparken hijyen koşullarına dikkat etmiş olmamız. Konserveyi 6 aya kadar saklayabiliriz ve mutlaka serin ve karanlık ortamda saklamamız gerekiyor. Oda sıcaklığının biraz daha altında olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Kapağını açtığımız andan itibaren mutlaka buzdolabında saklamamız ve 3-4 gün içinde tüketmemiz gerekiyor." dedi.

    "ZEHİRLENME RİSKİ YÜKSEK"

    Ekran görüntüsü 2024-08-13 093505

    Gıda Mühendisi Samet Şahin ise kurallara dikkat edilmeden yapılan konservenin ölüme kadar gidebileceğini belirterek, "Konserveyi doğru yapmak çok önemlidir çünkü clostridium çok zehirli bir mikroorganizmadır ve ölümcül etkisi vardır. Bu yüzden konserve yaparken özellikle kapakların tek kullanımlık olmasına, kavanozların steril edilmesine, seçilen ürünün temiz, taze, çürüğü olmayan ürün tercih edilmesine ve doldurulurken kavanoz kapağına 1-2 santim boşluk bırakacak şekilde iyice sıkıca kapatıp vakum yapılması gerekiyor. Bu kurallara uyulmazsa zehirlenme riski yüksek." ifadelerine yer verdi.

    Önceki İçerik Sonraki İçerik
    Express
    Anahtar Kelimeler:
    domates zehirlenme konserve
    En Çok Okunan Haberler
    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Outdoor severlere müjde! Columbia'da %50'yi aşan indirimler

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    Ünlü markaların stil yükselten parçalarında dev fırsatlar

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.