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    4. Aman dikkat! Uzmanlardan sünnet uyarısı

    Aman dikkat! Uzmanlardan sünnet uyarısı

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    05.07.2024 10:00
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    Denizli Devlet Hastanesi Çocuk Üroloji Uzmanı Op.Dr. Aykut Akıncı okulların kapanmasıyla birlikte artan sünnet işlemleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akıncı sünnetin kesinlikle bir sağlık kurumunda, steril ortamda, uygun cerrahi yöntem ve malzemeler kullanılarak yapılması gerektiğini belirtti.

    Aman dikkat! Uzmanlardan sünnet uyarısı

    Sünnet operasyonunun erkek çocuklarda en sık uygulanan cerrahi işlem olduğunu, mutlaka uygun şartlarda, steril bir ortamda ve bir cerrah tarafından yapılması gerektiğini açıklayan Op.Dr. Aykut Akıncı; “Sünnet operasyonu yapılmadan önce çocuk mutlaka ilgili uzman tarafından muayene edilmelidir. Çünkü sünnet öncesi yapılacak olan muayenede, peniste var olan gömüklük, dönüklük, eğrilik veya halk arasında peygamber sünneti (hipospadias) gibi bir durum var ise bunların çok farklı cerrahi müdahalelerle düzeltilmesi ve bu cerrahi müdahaleler öncesi çocuğun kesinlikle sünnet ettirilmemesi gerekir. Eğer bu müdahaleler gerekli ve çocuk sünnet ettirilmişse daha sonra yapılacak olan ameliyatlar sıkıntılı hale gelebilmektedir. Sünnet işlemi bazı tıbbi nedenler sebebiyle de gerekli olabilmektedir. Bu sebepler arasında; sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları, penis ucunda ciddi darlıklar sebebiyle çocuğun idrarını zor yapması, ağlayarak idrar yapma, penis ucunda sürekli kızarıklık bulunması veya tekrarlayan iltihap gelme durumları sayılabilir” dedi.

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    Herhangi bir tıbbi neden yoksa 2-6 yaş arası çocukların psikolojisinin olumsuz olarak etkilenmemesi için sünnet önermediğini söyleyen Op. Dr. Aykut Akıncı, bebeklerin 1-4 aylıkken tıbbi sıkıntısı yoksa lokal anestezi ile sünnet edilebileceğini belirterek; “Bebekler 1-4 aylıkken, penis yapıları da uygunsa, rahatlıkla lokal anestezi ile sünnet edilebilir ve çok hızlı bir şeklide iyileşirler. Daha büyük çocuklarda ise, sünnet hafif anestezi altında iken yapılması önerilmektedir. Psikolojik olarak etkilenmeyecek, uyumlu büyük çocuklarda lokal anestezi ile yapılabilir. Bu durum çocuğun bu süreci hatırlamaması ve psikolojik olarak örselenmemesi açısından son derece önemlidir.

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    Sünnet ehil ellerde yapılmazsa sünnet sırasında da ciddi problemler olabilmektedir. Bunlar; sıklık sırasına göre kanama, enfeksiyon, derinin fazla veya az kesilmesi, ya da eğri kesilmesi, hatta sünnet sırasında kısmi veya tamamen penis kayıplarına kadar gidebilen ciddi sorunlarla karşımıza çıkabilmektedir. Bazen tedavisi mümkün olmayan problemler olabilmektedir. Bu nedenle çocukların sünnetinin mutlaka bu konuda eğitim almış, ameliyat sırasında çıkabilecek sorunlarla mücadele etmeyi ve bunları çözebilmeyi bilen uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir” ifadelerini kullandı. (İHA)

    Express


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