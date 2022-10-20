Amasra'daki maden ocağı patlamasında yeni gelişme! Toplanan deliller adliyeye getirildi

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 6 savcının görevlendirildiği soruşturma çerçevesinde, maden ocağı sahasındaki çalışma ve incelemeler devam ediyor.

Bölgede maden, elektrik, jeoloji, jeofizik, makine mühendisleri ile A sınıfı iş güvenliği uzmanından oluşan 7 kişilik bilirkişi heyeti çalışma yürütüyor.

Öte yandan soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinde polis tarafından el konulan madenci baret feneri, çeşitli cihaz ve belgeler, ekiplerce 15 delil torbasıyla Amasra Adliyesi'ne getirildi.

MADEN SAHASINDA İNCELEME

Öte yandan, dün Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Baro Başkanı Ferhat Parlatır, bilirkişi heyeti, olay yeri ve afet kriminal inceleme ekipleri ile patlamada hayatını kaybeden işçi ailelerinin avukatları, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağı sahasında incelemede bulundu.

Kaynak ile beraberindekiler daha sonra Müessese Müdürlüğünü binasına geçerek soruşturma heyeti, avukatlar huzurunda görev tanımları ve dağılımları, işleyişi hakkında müessese yetkililerinden bilgi aldı.

Heyet, yaklaşık 6,5 saat süren incelemenin tamamlanmasının ardından bölgeden ayrıldı.

TTK Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir de incelemeler sırasında alanda hazır bulundu.

DİJİTAL MATERYALLER VE BELGELER İNCELENİYOR

Soruşturmaya etki edecek nitelikte delillere ulaşılması amacıyla maden işletmesinin el konulan tüm dijital materyallerinin ve belgelerinin incelenmesine başlandı.

Maden sahası ve binadaki görüntü ve ses kayıtları ile yer altındaki işçilerin konuşmasını kaydeden cihazlar, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce inceleniyor.

"Kara kutu" olarak da adlandırılan; gaz ölçümlerini, sensör kayıtlarını, hava akış oranını, ses ve görüntü kayıtlarını barındıran bilgisayar ve cihazlardaki verilerin ilerleyen aşamada savcılık tarafından görevlendirilen bilirkişilerce raporlanacağı öğrenildi.

AA



