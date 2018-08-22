Amasra'daki plajlarda şemsiye açacak yer kalmadı

Tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ünlü Bartın'ın Amasra ilçesindeki plajlarda, tatilcilerin yoğun ilgisi nedeniyle şemsiye açacak yer kalmadı.
MÖ 300'lü yıllardan Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine kadar çok sayıda tarihi eserin yanı sıra doğal güzellikleri ve balık ağırlıklı mutfak kültürüyle turistlerin ilgisini çeken Amasra, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde tatilcilerin gözde merkezlerinden biri oldu.
Yeşilin her tonu denizin mavisiyle bütünleşen doğasıyla ilgi çeken ilçe girişinde uzun araç kuyruğu oluşurken, trafik ekipleri ilçe merkezindeki otoparkların dolması nedeniyle araçları mahalle aralarına yönlendiriyor.
Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü Amasra'da, Büyük Liman ve Küçük Liman mevkisindeki plajlar tamamen doldu.
- "İlçemiz nüfusunun 10 katı turist ağırlıyor"
Amasra Belediye Başkanı Emin Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 3 bin yatak kapasiteli otel ve pansiyonların haftalar öncesinden dolduğunu, binlerce günübirlik ziyaretçinin ilçeye akın ettiğini söyledi.
Başta Ankara olmak üzere İstanbul, İzmir, Bursa gibi illerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırladıklarını anlatan Timur, şöyle konuştu:
"Kurban Bayramı'nın ikinci gününde 6 bin nüfuslu ilçemiz, nüfusunun 10 katından fazla turist ağırlıyor. İlçemizde her bayram olduğu gibi bu bayram tatilinde de ciddi bir kalabalık yaşıyoruz. Otel ve pansiyonlar haftalar öncesinden dolarken, bayram süresince yer bulmak imkansız hale geldi. İlçemiz çok yoğun bir misafir akınına uğruyor. İlçemiz Büyük Liman mevkisindeki plajımız tıklım tıklım doldu, şemsiye kuracak yer kalmadı. Bu kalabalığın, yarın ve sonraki gün de artarak devam edeceğini umuyoruz."
Bu arada Bartın'ın İnkumu, Güzelcehisar, Tarlaağzı ve Çakraz sahillerinde de yoğunluk yaşanıyor.
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