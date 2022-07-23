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Amasya'daki feci kazalar saniye saniye kamerada

23.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya'da dikkatsizlik ve kural ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar polis kameralarına yansıdı.

3 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Emniyet Genel Müdürlüğü “Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi” notuyla görüntüleri paylaştı. Görüntülerde üç kaza yer alırken aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

İlk kazada geç saatlerde hızla ilerleyen motosikletin kavşakta otomobile çarptığı anlar görülüyor. İkinci kazada bisikletlinin ardından gelen otomobili fark etmemesi sonucu yaşadığı talihsiz an, üçüncü görüntüde ise bir minibüsün saniyeler önce yol kenarına park eden pikaba arkadan çarptığı feci kaza saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya trafik kaza tutanağı
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