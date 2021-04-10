Amasya ve Ağrı'da iftara kaç dakika kaldı? 2021 Amasya ve Ağrı sahur ve iftar saatleri belli oldu

Ramazan ayı yaklaşırken vatandaşlar iftar, imsak ve sahur saatlerini sorgulamaya başladı. Amasya ve Ağrı'da oturan vatandaşlar Amasya ve Ağrı iftar saatlerini merak ediyor. Peki Amasya ve Ağrı'da iftar ve sahur kaçta? Amasya ve Ağrı'da akşam ezanı kaçta okunuyor?

AMASYA VE AĞRI İFTAR VE SAHUR KAÇTA? AKŞAM EZANI KAÇTA OKUNUYOR? İŞTE AMASYA VE AĞRI İFTAR SAATLERİ

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Amasya'da ilk imsak 04:24, ilk iftar ise 19:20 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:50'de Amasya'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.

İşte Diyanet'in yayınladığı Amasya imsakiyesi:

Ramazanın ilk günü 13 Nisan 2021 Salı tarihinde idrak ederken; Ağrı'da ilk imsak 03:58, ilk iftar ise 18:50 saatinde olacak. 8 Mayıs'ı 9 Mayıs'a bağlayan gece Kadir Gecesi idrak edecek ve Ramazan'ın son günü olan 12 Mayıs 2021 Çarşamba tarihinde saat 19:19'da Ağrı'da son iftar yapılacak. 13 Mayıs 2021 Perşembe günü ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü olacak.