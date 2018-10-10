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Amasya'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 16:24 | Son Güncelleme

Amasya'da kamyonet ile tır çarpıştı: 6 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde kamyonet ile tarın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Samsun yönüne giden Hasan Erdoğan (34) yönetimindeki 05 DV 644 plakalı kamyonet, Ulubel mevkisinde Beka Gogitidze yönetimindeki KSK-758 yabancı plakalı tırla çarpıştı.

Kazada kamyonet sürücüsü ile araçta bulunan İsa Çolak (24), Mehmet Toprak, (54), Yusuf Duyuran (36), Hüseyin Türkel (52) ile Ali Kepür (52) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
6 yaralı Amasya Gümüşhacıköy trafik kazası

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