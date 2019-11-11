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Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 21:46 | Son Güncelleme

Amasya'da kızdığı eşinin iş yerine molotofkokteyli atan kadın gözaltına alındı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, eşine kızan kadın iki arkadaşıyla maske takarak eşinin iş yerine molotofkokteyli attığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Sanayi Sitesi'nde Arif T'ye ait oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli atıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şahsın araç ile iş yerine gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, sonrasında maske takarak söz konusu iş yerine geldiklerini, yüzünde maske bulunan bir kişinin molotofkokteylini iş yerinin camından attığını belirledi.

Olayla ilgili kimlik bilgileri tespit edilen iş yeri sahibi Arif T'nin ev hanımı eşi A.T., M.A.A. ve F.Y. gözaltına alındı.

Şüpheli A.T'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık." ifadesini verdiği belirtildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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3 gözaltı Amasya işyerine Merzifon molotof

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