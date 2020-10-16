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  4. Amasya’da virajı dönemeyen çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Amasya’da virajı dönemeyen çimento yüklü tır devrildi: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 20:01 | Son Güncelleme

Amasya’da virajı alamayan çimento yüklü tırın viyadükten uçtuğu kazada sürücü yaralandı.Kaza, saat 18.00 saatlerinde meydana geldi.

Amasya’da virajı alamayan çimento yüklü tırın viyadükten uçtuğu kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 18.00 saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Torun kontrolündeki 55 AOA 11 plakalı çimento yüklü tır Amasya Çevre Yolu’na Helvacı mevkisinden girmek istedi. Viyadüğe hızlı bir giriş yaptığı ileri sürülen tırın arkasındaki çimentolar dengesini bozdu. Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır sürücüsü, önce yolun kenarındaki çelik bariyeri kırdı, ardından ise 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Kaza sonrası kendi imkanları ile tırın içinden çıkan sürücü Musa Torun, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yaralı olarak Amasya Sabuncuoğlu Şerefettin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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