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Amasyalı çiftçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor! "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

26.04.2023 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’da yaşayan çiftçi Serkan Karakuş, iddiaya göre, küp çökeleğini toprağın altında 4 yıl sakladı. Yine iddiaya göre, küpü bu kadar süre sakladığına inanmayanlar çıkınca Karakuş, yeni bir küpe çökelek koyup bu süreyi 5 yıla artırdı. Çökeleğinin lezzetinin bozulmadığını öne süren ve hedefinin Guinness Rekorlar Kitabı'na girmek olduğunu söyleyen çiftçi, "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur" dedi.

Amasyalı çiftçi, Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurmayı hedefliyor! "Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der"

İddiaya göre, 2018 yılında gömdüğü küpü 2023 yılında çıkaran Serkan Karakuş, tadına baktığı çökeleğin bozulmadığını öne sürerek, toprağın altında en uzun süreyle çökelek sakladığı düşüncesiyle Guinness rekorlar kitabına başvurmayı hedefliyor.

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İNANMAYANLAR OLUNCA YENİ DENEME YAPTI

2014 yılında küpün içinde toprağa gömdüğü çökeleğinin görüntülerini sosyal medyada paylaştığı aktarılan evli ve 3 çocuk babası Karakuş, iddiaya göre, normalde altı ay ile bir yıl içinde çıkartıldığı için inanmayanlar olunca 2018 yılında yeni bir deneme yapıp bu sefer süreyi 5 yıla artırdı.

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“SATMAYA KALKSAM AMERİKA BİLE ‘ALLAH ALLAH’ DER”

Kürekle kazıp 5 yıl önce gömdüğü küpü çıkarıp içindeki çökeleğin bozulmadığına sevindiği belirtilen Karakuş, “Satmaya kalksam Amerika bile ‘Allah Allah’ der. Beş yıllık çökelek dünya tarihinde belki de hiç yoktur. Hedef olarak Guinness rekorlar kitabına girmek istiyorum. Bunun için müracaat edeceğim” diye konuştu.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Amasya çökelek

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