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Amasyalı okçu kızlar emanet yaylarla şampiyonluğa ulaştı

31.10.2022 10:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya’nın Hamamözü ilçesinde geçen yıl kurulan okçuluk takımının sporcusu öğrencileri, emanet ok ve yaylarla katıldıkları ilk turnuvada Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Yarışmalara tek hedef tahtasıyla hazırlanan Hamit Kaplan Ortaokulu’nun çoğunluğu kız öğrenci olan okçuları geçen hafta Konya’da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu müsabakalarında 12-13 yaş minik kadınlar kategorisinde Okçular Vakfı’nın ardından ikinci olarak başarılarını sürdürdü. Bin 800 nüfuslu ilçede yaşayan sporcuların hayalleri çok büyük.

"EMANET YAY VE OKLARLA ŞAMPİYONLUĞA UZANDIK"

Antrenörlüğünü yaptığı 22 kişilik takımı geçen yıl kurup okulun bahçesinde antrenmanlara başladıklarını belirten okul müdürü Özgür Yüksel, “İlk katıldığımız okul sporları müsabakalarında yıldız kızlar kategorisinde Türkiye şampiyonluğu, yıldız erkekler ve minik erkekler kategorilerinde ikincilik elde ettik. 8 yayımız vardı. 22 sporcumuz için emanet yay ve oklar da alıp şampiyonluğa uzandık” dedi.
Şampiyonlukla beraber özgüvenleri de artan öğrencilerine Hamamözü Kaymakamlığı, Hamamözü Belediyesi, Amasya Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu’nun destek sağladığını anlatan Yüksel, “Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Konya’da düzenlenen Türkiye şampiyonasında yıldız kızlarımız Okçular Vakfı’nın ardından Türkiye ikincisi olarak büyük başarı elde etti. Bu başarı sadece kupa ve madalya kazanmak değil” diye konuştu.

TAKIMIN EN İDDİALISI 13 YAŞINDAKİ İKİZ KIZLAR

Öğretmenlerinin tavsiyesiyle geleneksel Türk okçuluğuna merak salan ikiz kardeşler Emine ve Şükriye Keçeci takımlarının en iddialı isimleri oldu. Hedefi 12’den vurmaktan başka düşünceleri olmayan 13 yaşındaki ikizler daha büyük başarılara ok atmanın hayalini kuruyor.
İlk zamanlarda kollarında ve parmaklarında şiddetli ağrılar oluştuğunu hatırlatan Şükrüye Keçeci, “Dünya şampiyonu olmak istiyoruz. Çalışırsak başarılı olacağımıza inanıyoruz” derken ikizi Emine ise “Şu an 8. sınıftayız. Fen lisesinde öğrenim görmeyi hayal ediyoruz. Son müsabakada birinci Okçular Vakfı oldu. Ama biz gönüllerin şampiyonuyuz” şeklinde konuştu.

Başarılı okçuları ve onları yetiştiren öğretmenleri Özgür Yüksel ile Ahmet Sarıkabak’ı kutlayan Hamamözü Kaymakamı Abdullah Emre Özefe ise, “Okçularımız Hamamözü’müzdeki öğrencilerimize bir ufuk, hayal getirdiler. Örnek teşkil ettiler. Başarılarının devamı için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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