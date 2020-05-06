Amazon CEO'su Jeff Bezos'un servetini pirinç taneleriyle hesapladı!

Jeff Bezos, Amazon gibi dünyanın en büyük alışveriş sitelerinden birinin sahibi ve aynı zamanda CEO'su. Jeff Bezos'un tek işi ise Amazon değil. Bezos bir süredir uzay araştırmalarına da hatrı sayılır bir yatırım yapıyor. Tüm bu yatırımlarına rağmen Bezos, dünyanın en zengin insanı sıralamasında ya birinci ya da en kötü ihtimalle ikinci oluyor. Ünlü CEO'nun bu listeye girmesine ise 1 milyar doları aşkın serveti etkili oluyor. Üç kelime ile anlatırken bile oldukça büyük bir rakam olduğu belli olan bu serveti farklı yollarla anlatmak da mümkün. Örneğin; pilavlık pirinçle.

JEFF BEZOS'UN SERVETİNİ PİRİNÇ TANELERİ İLE GÖSTERDİ

@HerGunBirDozz Twitter hesabı Jeff Bezos'un servet hesabını yapan ilginç bir video paylaştı. Hesabın paylaştığı videoda bir adam, Bezos'un servetini pirinç taneleri üzerinden hesaplıyor. Bunun için 1 pirinci 100 bin dolar olarak hesaplayan adam, 1.22 milyar dolarlık bir servet için neredeyse 5 kişiyi doyuracak pilav kadar pirinç harcıyor. Bezos'un toplam serveti için gereken pirinç taneleri ise kelimelerle anlatılacak gibi değil.