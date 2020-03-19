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Amazon, depo çalışanının koronavirüs olduğunu doğruladı

DÜNYA HABERLERİ  | 19.03.2020 09:42 | Son Güncelleme

Teknoloji devi Amazon’un deposunda çalışanlarından birinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) hastalığına yakalandığını doğruladı. Depo çalışanı karantinaya alındı.

Amazon, depo çalışanının koronavirüs olduğunu doğruladı

Amazon, Queens'teki deposunda çalışanlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Amazon deposundaki ilk onaylanmış koronavirüs (Covid-19) vakasıdır.

Amazon’un sözcülerinden Rena Lunak yaptığı açıklamada, "Şu anda karantinaya alınan çalışanımızın yanındayız ve onu yalnız bırakmıyoruz." dedi. Gelen bilgilere göre; ABD'deki Amazon çalışanları, Avrupa'daki depo çalışanlarının testlerinin pozitif çıkmasından sonra, koronavirüse yakalacaklarından ötürü çok endişe duyuyorlardı.

100 BİN KİŞİ ARIYOR

Bu gelişmelerin yanı sıra; koronavirüs salgını sonrası insanların dışarı çıkmayıp evden siparişe yönelmesi internet satışlarını patlatmıştı. Talebe yetişemeyen Amazon, son olarak ABD’de çalışmak üzere 100 bin depo ve dağıtım çalışanı aradığını duyurmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon koronavirüs Covid-19

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