Amazon, depo çalışanının koronavirüs olduğunu doğruladı

Amazon, Queens'teki deposunda çalışanlarından birinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını doğruladı. Bu olay, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir Amazon deposundaki ilk onaylanmış koronavirüs (Covid-19) vakasıdır.

Amazon’un sözcülerinden Rena Lunak yaptığı açıklamada, "Şu anda karantinaya alınan çalışanımızın yanındayız ve onu yalnız bırakmıyoruz." dedi. Gelen bilgilere göre; ABD'deki Amazon çalışanları, Avrupa'daki depo çalışanlarının testlerinin pozitif çıkmasından sonra, koronavirüse yakalacaklarından ötürü çok endişe duyuyorlardı.

100 BİN KİŞİ ARIYOR

Bu gelişmelerin yanı sıra; koronavirüs salgını sonrası insanların dışarı çıkmayıp evden siparişe yönelmesi internet satışlarını patlatmıştı. Talebe yetişemeyen Amazon, son olarak ABD’de çalışmak üzere 100 bin depo ve dağıtım çalışanı aradığını duyurmuştu.



