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Amazon, market alışverişlerinde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

22.04.2021 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li e-ticaret devi Amazon, ödeme işlemlerini daha hızlı ve kolay hale getirmek için şirketin merkezinin bulunduğu Seattle'daki bazı marketlerde avuç içi ile ödeme teknolojisinin kullanıma sunulacağını duyurdu.

Amazon, market alışverişlerinde avuç içi ile ödeme sistemini başlatıyor

Amazon'dan yapılan açıklamada, mağazalardan yapılan alışverişlerde müşterilerin avuç içlerini kullanarak ödeme yapmalarını sağlayan "Amazon One" adı verilen teknolojinin geçen yıl eylül ayında kullanıma sunulduğu hatırlatıldı.

GERİ BİLDİRİMLER OLUMLU

Söz konusu teknolojinin Seattle bölgesindeki çeşitli Amazon mağazalarına giriş ve alışverişlerde ödeme seçeneği olarak sunulduğuna işaret edilen açıklamada, binlerce müşterinin bu hizmet için kaydolduğu ve geri bildirimlerin olumlu olduğu aktarıldı.

Amazon

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DAHA DA GENİŞLEYECEK

Açıklamada, avuç içi ile ödeme teknolojisinin gıda perakendesi zincirlerinden Whole Foods'un Seattle'daki bir marketinde ödeme seçeneği olarak sunulmaya başlandığı belirtilerek, gelecek aylarda kentte bulunan 7 Whole Foods marketinde daha avuç içi ödeme teknolojisinin ödeme seçeneği olarak sunulmasının planlandığı ifade edildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Amazon
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