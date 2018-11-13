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Amazon moda mağazasını da açtı! Amazon Fashion Türkiye'de...

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 13.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

2 ay önce Türkiye'de e-ticarete başlayan ABD'li Amazon, online dükkanında moda mağazası açtı. Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, 'Önümüzdeki aylarda, faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz' ifadesini kullandı.

Amazon moda mağazasını da açtı! Amazon Fashion Türkiye'de...

Türkiye’deki faaliyetlerine bu yılın eylül ayında başlayan ABD’li e-ticaret şirketi Amazon, online alışveriş sitesi Amazon.com.tr üzerinden moda mağazası açtı.

Bugünden itibaren Türkiye’deki tüketiciler Amazon.com.tr/fashion üzerinden moda mağazasında yer alan kadın, erkek ve çocuk ürünlerine, 50 TL üzerindeki siparişlerde ücretsiz teslimat seçeneğiyle ulaşabilecek.

Amazon olarak müşterilerin internet üzerinden almak isteyebilecekleri her şeyi sunan bir şirket olmayı amaçladıklarını belirten Amazon.com.tr Ülke Müdürü Sam Nicols, “Bugün, yerli ve yabancı birçok markanın yüz binlerce ürününü Türkiye’deki müşterilerimizle moda mağazamız üzerinden bir araya getirmenin heyecanını yaşıyoruz. Önümüzdeki aylar içinde, ürün yelpazemizi ve teslimat seçeneklerimizi artırarak Amazon.com.tr’deki faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

YERLİ VE YABANCI MARKALAR YER ALIYOR

Amazon.com.tr Satıcı Hizmetleri Ülke Lideri Alpagut Çilingir ise “Moda mağazamızın açılmasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanındaki küçük ve büyük ölçekli işletmeler, Amazon.com.tr/fashion üzerinden e-ticaretle işlerini büyütme fırsatı yakalayacak” değerlendirmesini yaptı.

amazon-fashion

Amazon’dan Moda/Fashion bölümünün açılmasıyla ilgili yapılan açıklamada, açılış gününe özel seçili ürünlerde yüzde 25 indirim sunulacağı belirtildi. Açıklamaya göre Amazon Fashion bünyesinde DeFacto, Elle, Koton, KOM, Matraş ve Penti gibi Türk markalarının yanı sıra Brooks Brothers, Clarks, Dockers, Guess, Under Armour, Pierre Cardin ve Superdry gibi dünya markaların ürünleri yer alıyor.

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Amazon amazon fashion teknoloji

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