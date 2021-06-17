Amazon Prime Day indirimlerini keşfediyoruz: Kozmetik

Birbirinden farklı markalar ve binlerce çeşit kozmetik ürünleri, amazon prime day indirim günlerinde sizlerle. Güzelliğinize hak ettiği değeri vermenin tam zamanı. Büyük fırsatlar, en uygun fiyatlara güvenilir alışverişin adresi Amazon.com Türkiye’de! İşte o fırsatlardan bazıları: ‘Prime Day’ boyunca müthiş fırsatlar için mavi etiketleri takip edebilir ve uygun fiyatlı alışveriş yapabilirsiniz. 10-22 Haziran arasında, mobilden 100 TL ve üzeri alışverişe 25 TL indirim kuponu kazanabilirsiniz. Tüm dünyada aynı aynada izleyeceğiniz Prime Day Show, Billie Elish H.E.R. ve Kid Cudi konserini dinleyebileceksiniz. Prime ayrıcalıkları Prime Day günleri ile de sınır değil. Popüler filmleri ödüllü “Amazon Originals” dizilerini üyeliğiniz devam ettiği sürece ek ücret ödemeden izleyebilirsiniz. Bu ve bunun gibi birçok ayrıcalıktan yararlanmak için hemen Prime üye olun. ##1- Yüzünüze narin davranan fondöten fırçası



Likit ve sıvı makyaj malzemelerinizi, yüzünüze uygulamanız için, yumuşak, sentetik ve kolay kullanımlı Match Lancome Fondöten Fırçası prime ayrıcalıkları ile sizlerle. Uygun fiyat, ilk siparişte ücretsiz kargo ve diğer bütün prime avantajlarını Amazon Türkiye’de bulabilirsiniz.

##2- Göz alıcı bakışlar için





L’oreal Paris’ten kirpiklerinize çok iyi gelecek Telescopic Carbon Black Maskara, Prime avantajları ve süper fiyatlarla karşınızda. Anında daha uzun kirpikler, belirginleştirici fırça, topaklanmayan ve her cilde uygun maskara ile gözlerinizin güzelliğini ortaya çıkarın. ##3- Göz çevresindeki kırışıklıklara son!





Herbaderm göz altı kremi, paraben içermeyen yapısı, göz çevresindeki kırışıklık ve çizgileri yok edici özelliği ve ultra nemli yapısıyla size çok iyi gelecek bir ürün. Özel prime günlerinde, en avantajlı fiyatı ve ilk siparişinizde ücretsiz kargo seçeneğiyle Amazon Türkiye’de... ##4- İğnesiz acısız botoks etkisi





Gözlerinizi sadece bir maske ile pürüzsüz bir hale getirmek, daha taze bir görünüme kavuşturmak artık çok kolay. Granier nem bombası, göz çevrenizdeki kırışıklık ve çizgiler, göz altı torbalarını, uygulama yapmadan kolayca yok eder. Cildinizde yapışkan ve yağlı bir his bırakmaz. Bu mükemmel ürüne Prime ayrıcalıklarıyla sahip olmak için hemen tıklayın.