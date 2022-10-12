Amazon Prime hesap silme nasıl yapılır? Amazon Prime hesabı nasıl silinir?

Amazon Prime üyeleri, tercihlerine göre otuz günlük ücretsiz bir deneme süresinin ardından sisteme kalıcı şekilde üye olabilirler. Ücretsiz deneme süresinin ardından yine isteğe göre üyeliğin devam ettirilmesi mümkündür.

Bunun dışında herhangi bir sebeple üyelikten çıkmak isteyenler de birkaç adımlık işlemlerin ardından hesaplarını kalıcı olarak silebilirler. Amazon Prime hesap silme işlemi platformun kendi sitesinde bulunan menüler aracılığı ile yapılır.

Site üzerinde bulunan Amazon Hesabınızı Kapatın sayfasına gidilir. Kapatılmak istenen hesapta oturum açılır. Hesap ile ilgili tüm ürün ve hizmetler gözden geçirilir. Eğer hesap kalıcı olarak silinmek isteniyorsa açılacak olan menüden uygun seçenek bulunur. Kalıcı olarak silme onayı isteyen sekmedeki Evet Kalıcı olarak Amazon hesabımı kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum seçeneğinin kutucuğu işaretlenir.

Amazon Prime hesabı nasıl silinir?

En çok tercih edilen alışveriş platformu olan Amazon'un ayrıcalıklı üyelik sistemi Amazon Prime hesabı kalıcı olarak silme işlemi için birkaç adım vardır. Bu adımlar şunlardır:

Amazon.com hesabına ait kullanıcı adı ve şifre ile siteye giriş yapılır.

Sitedeki hesap ayarları kısmından hesabı sil seçeneği tıklanır.

Ekranda görünen kapatma sebebi seçeneklerinden hesabı silme nedeni olan şık seçilir.

Son adımda Amazon hesabımı kapatmak ve verilerimi silmek istiyorum seçeneği çıkacaktır. Bu seçeneğin başındaki kutucuk işaretlenir. Seçimin ardından Hesabımı Kapatın butonuna tıklanarak işlem sonlandırılır.

Amazon Prime hesabı kaç günde kapanır?

Site üzerinden yapılan hesabı kalıcı olarak silme işlemleri yine site üzerinden takip edilebilir. Sistem tarafından belirlenen son ödeme tarihine kadar sitede işlem yapmak mümkündür. Anca süre dolduktan sonra hesap yeniden aktif edilemez. Amazon Prime üyeliğini iptal eden kişilerin Prime Video hesapları da bu işlemin ardından otomatik olarak kapanır.

Amazon hesap silme işlemi yapıldıktan sonra son ödeme tarihi günü beklenir. Bu tarihin ardından hesap kalıcı olarak silinecektir. Prime video hesabı Amazon Prime üyeliği ile bağlantılı olmalıdır.



