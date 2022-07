Amazon'un en büyük alışveriş etkinliği Prime Alışveriş Festivali başladı!

Amazon’un her yıl dünya çapında düzenlediği ve artık gelenekselleşen yılın en büyük alışveriş etkinliği, bu yıl Prime Alışveriş Festivali adıyla 18 - 25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Prime Alışveriş Festivali boyunca elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona, kişisel bakım ve kozmetikten spor ve outdoora 28 farklı kategoride yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler Prime üyelerine sunuluyor.

Amazon Türkiye Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, “Bugün başlattığımız Prime Alışveriş Festivali ile Prime üyelerimize bir hafta boyunca kaçırılmayacak indirimler ve özel deneyimler sunuyoruz. Bu dönemde Prime üyeleri, amazon.com.tr’de elektronikten oyuncağa, güzellikten dekorasyona yüz binlerce üründe kaçırılmayacak indirimlerden faydalanabilecek. Bu haftayı gerçek bir festivale döndürmek için de, müşterilerimize sadece hayallerindeki ürün ve indirimleri değil, ünlü isimlerle tanışıp birlikte zaman geçirmek gibi hayatlarında ancak bir kez yakalayabilecekleri fırsatları da kazanma şansını sunmak istedik. Yılın en büyük alışveriş etkinliği olan Prime Alışveriş Festivali’nin, herkese unutmayacağı güzel deneyimler ve keyifli anlar yaşatmasını diliyorum.” dedi.

Ünlü isimlerle hayaller gerçeğe dönüşecek

Prime Alışveriş Festivali’nde yılın en büyük indirimlerine ek olarak Amazon.com.tr müşterilerini, farklı ilgi alanlarından birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı eğlence dolu sürprizler de bekliyor. İşte o sürprizler:

• Türkiye’nin ilk Formula 2 yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile pistte hız denemesi,

• Beşiktaş’ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma ile tek kale maç

• Restoran eleştirmeni Vedat Milör ile öğle yemeği yeme şansı,

• Ünlü müzisyen Murat Dalkılıç ile stüdyoda şarkı söyleme ve ses koçluğu seansı,

• YouTuber Meryem Can ile “Milyonlarca izlenen YouTube videosu nasıl çekilir?” eğitimi,

• YouTube içerik üreticisi Hakan Bardak (Mendebur Lemur) ile son teknoloji ürün denemesi ve YouTube videosu konukluğu,

• Ünlü moda fenomeni Yasemin Ögün (modatutkusu) ile stil danışmanlığı ve butiğinden seçilen parça hediyesi

• “Filme Gitmeden Önce” YouTube kanalından Cem Başak ile Prime Video’da yayınlanacak yeni bir dizinin ilk bölümünü izleme.

Bu ünlü isimlerle unutulmayacak bir deneyim fırsatı yakalamak için 18 – 25 Temmuz tarihleri arasında amazon.com.tr veya Amazon mobil uygulaması üzerinden 200 TL ve katları tutarında sipariş veren müşteriler, her 200 TL’lik alışveriş için bir çekiliş hakkı kazanacak.

Alışverişlerde cazip avantajlar

Ünlü isimlerin de katılımı ile şölen havasında geçecek festivalde alışveriş yapmak isteyenleri bekleyen cazip avantajlardan bazıları ise şunlar:

Tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit imkânı

Amazon.com.tr müşterileri, Amazon.com.tr tarafından satılan ve yasal taksit kısıtlama olmayan ürünlerde tüm kredi kartlarına 12 aya varan taksit seçeneklerinden yararlanabiliyor. Üstelik müşteriler, yasal taksit kısıtlama olmayan tüm ürünlerde ise peşin fiyatına altı aya varan taksit imkanından faydalanıyor. Yapı kredi Worldcard sahibi müşteriler ise 18 - 22 Temmuz tarihleri arasında yapacakları 500 TL’lik alışverişlerinde 75 TL Worldpuan kazanacak ve amazon.com.tr tarafından satılan, yasal taksit kısıtlaması olmayan tüm ürünlerde 9 taksitten de peşin fiyatına faydalanabilecek.

İndirim oranı tutarında ücret iadesi garantisi

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız seçili ürünlerde ürünün fiyatı düşerse Amazon aradaki farkı hediye kartı olarak hesabınıza tanımlıyor.

Yeni kategorilerle artan ürün çeşitliliği

Amazon Türkiye, yakın zamanda açtığı altı yeni kategoriyle ürün çeşitliliğini artırmaya devam ediyor. Bavul ve Seyahat Çantası, Saat, Takı, Otomotiv, Ev Aletleri ve Mobilya kategorilerindeki binlerce üründe harika fırsatlar Prime Alışveriş Festivali’nde müşterileri bekliyor.

200TL ve üzeri alışverişinize 50TL değerinde Amazon hediye kartı

Prime Alışveriş Festivali boyunca Amazon mobil uygulamasından 200TL ve üzeri alışveriş yapan Prime üyelerini, 50TL değerinde Amazon hediye kartı bekliyor. Avantajlarla dolu bir dünya 25 ülkede 200 milyondan fazla üyeye hızlı teslimattan ödüllü filmlere, popüler oyunlardan özel indirimlere kadar benzersiz bir deneyim yaşatan Amazon Prime, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor. Amazon’un müşterilerine alışveriş ve eğlencenin en iyisini sunduğu üyelik programı Prime, Türkiye’deki alışveriş ve eğlence severlerin ayda sadece 7,90 TL’ye sahip olabileceği müthiş avantajlar sunuyor.

Her zaman hızlı ve ücretsiz teslimat

Amazon Prime üyeleri Türkiye’nin 81 ilinde herhangi bir sepet tutarı gözetmeksizin aynı gün, ertesi gün ve iki günde teslimat seçeneklerinin keyfini çıkarıyor. İstanbul, Bursa ve Kocaeli’ndeki Prime üyeleri sepet alt limiti olmaksızın aynı gün ücretsiz teslimatın keyfini çıkarırken İstanbul, Ankara, İzmir Bursa, Kocaeli ve diğer 13 şehirdeki Amazon Prime üyeleri, ücretsiz ertesi gün teslimat seçeneğinden yararlanabiliyor. Diğer illerdeki Prime üyeleri ise Amazon’un bedava ve hızlı kargo seçeneklerinden faydalanabiliyor. Amazon aynı zamanda İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa’daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

Az öde, çok gülümse

Amazon Prime üyeleri, kolay ve hesaplı alışveriş ile tasarruf ediyor. Prime,

üyelerine en popüler markaların ürünlerinde günlük özel fırsatlara erişim, yalnızca Prime üyelerinin yararlanabileceği indirimler ve daha pek çok özel fırsat sunuyor. Prime üyeleri aynı zamanda Amazon Süper ile satın aldıkları aynı ya da farklı 10 ürün ve üzerine sepette yüzde 10 indirim kazanıyor. Amazon Prime üyeleri, alışverişlerinden sonra bile tasarruf etmeye devam ediyor. Amazon.com.tr ve Amazon mobil uygulamasından satın aldığınız seçili ürünlerin fiyatı düşerse, Amazon aradaki farkı iade ediyor.

“Ne izleyeceğim?” derdi sona eriyor

Prime Video, Prime üyelerine aralarında “Zaman Çarkı (Wheel of Time)”, “The Boys”, ve “Tom Clancy's Jack Ryan” gibi Amazon'a özel içeriklerin ve “Fleabag” ve “The Marvelous Mrs. Maisel” gibi Emmy ve Altın Küre ödüllü filmlerin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini, hiçbir ek ücret olmadan sunuyor. Eylül ayında ise tüm dünyada merakla beklenen ve televizyon tarihinin en büyük prodüksiyonu olarak hayata geçecek Yüzüklerin Efendisi dizisi “The Lord of the Rings: The Rings of Power” yalnızca Prime Video'da serinin hayranlarıyla buluşuyor. Amazon Prime üyeleri, üyelikleriyle birlikte gelen Prime Video ile aralarında popüler Amazon Originals içeriklerinin de bulunduğu geniş bir içerik seçkisini ek ücret ödemeden Türkçealtyazı seçeneğiyle primevideo.com ya da tablet, akıllı telefon ve akıllı TV’lerindeki Prime Video uygulaması aracılığıyla izleyebiliyor.

Oyun tutkunları için avantajlar

Prime Gaming ile Prime üyelerine Grand Theft Auto Online, Red Dead Online, FIFA 21 ve League of Legends gibi dünyanın önde gelen oyunlarında oyun içi ayrıcalıklar, her ay yenilenen ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv’de sevdikleri bir yayıncıya aylık abonelik hakkı sunuluyor. Amazon Prime, üyelerine birçok ünlü yayıncının bulunduğu Twitch.tv’ye ücretsiz abonelik hakkı veriyor. Prime Gaming’in ücretsiz oyun ve oyun içi içerik seçkisi her ay eklenen yeni öğeler ve oyunlarla zenginleşiyor.

Henüz Prime üyesi değilseniz 30 günlük ücretsiz deneme sürecini başlatmak; Prime ayrıcalıklarından ve Prime Alışveriş Festivali fırsatlarından yararlanmak için buraya tıklayabilirsiniz.