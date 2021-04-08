Amazonlardaki 'son Juma savaşçısı' öldü ama torunları 'Geleneği yaşatacağız' diyor

Brezilya'daki Amazon ormanlarında yaşayan yerli kabilelerden Jumaların son erkek mensubu Aruka, Covid-19'a yakalan**ar**ak öldü.

Aruka'nın geçen hafta ölümü 20. yüzyılın başında 15 bin civarında olan nüfusları 1990'lara gelindiğinde sadece 6 kişiye inan grup açısından çok büyük bir darbe oldu.

Aruka, bu kabilenin hayatta kalmış tek erkek mensubuydu. Ama BBC Brezilya yayınlarından Juliana Gragnani, Aruka'nın torunlarının, onun mirasını geleceğe taşımak için sıra dışı bir adım attıklarını anlatıyor:

Aruka'nın gerçek yaşı bilinmiyor ama tahminen 86 ile 90 yaş arasında olduğu düşünülüyor.

Ömrü süresince, bir zamanlar Amazonlar eyaletinin güneyinde balıkçılık, avcılık ve tarımla geçinen binlerce kişilik Juma kabilesinin yavaş yavaş eriyip yok olduğuna tanıklık etti.

Kauçuk toplayıcıların yaptığı katliamlar ve ölümcül hastalıklar Jumaların sayısını giderek azalttı ve sonunda bu halktan sadece Aruka ve ailesi kaldı.

Jumaların yaşamını belgeleyen fotoğrafçı Gabriel Uchida "Aruka Jumaların eskiden ne kadar kalabalık olduğunu sonra nasıl en son hayatta kalan erkeğin kendisi olduğunu hep hüzünle anlatırdı" diyor.