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Amazon'un kurucusu Bezos'tan eşine boşanma anlaşması olarak 35 milyar dolar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 11:08 | Son Güncelleme

Amazon'un kurucusu Bezos'tan eşine boşanma anlaşması olarak 35 milyar dolar

Amazon'un kurucusu ve dünyanın en zengini kabul edilen Jeff Bezos (55), karısı MacKenzie Bezos'a (48) boşanma anlaşması olarak 35 milyar dolar ödemeyi kabul etti.

BBC'nin haberine göre, çift boşanma anlaşmasında, MacKenzie'nin, dünyanın en değerli markası konumundaki internet perakende satış devi Amazon'da 35,6 milyar dolar değerinde hissesini koruması konusunda mutabık kaldı.

Anlaşmaya göre MacKenzie, Washington Post gazetesi ile uzay seyahat şirketi Blue Origin'deki hisselerini devredecek.

Boşanma anlaşmasının detaylarına ilişkin bilgi verilmezken, taraflar Twitter hesaplarında birbirleri için olumlu yorumlar içeren mesajlar paylaştı.

Jeff Bezos'un Seattle'da 1994'te evlerinin garajında kurduğu Amazon'un ilk çalışanlarından biri yazar eşi MacKenzie olmuştu. 1993'te evlenen çiftin 4 çocuğu bulunuyor.

Forbes dergisine göre, Amazon'daki hisseleri, MacKenzie Bezos'u dünyanın en zengin 3. kadını yaparken, Jeff Bezos dünyanın en zengin kişisi olmayı sürdürecek.

Jeff Bezos'un sadece Amazon'daki hisseleri 107 milyar dolar değerinde.

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Amazon Jeff Bezos

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