Ambalaj tasarımınızı değiştirmek artık çok kolay

Ambalajın büyük bir bölümü etiketten geçiyor. Hatta bazen sadece farklı renklerle tasarladığınız etiket, ürünü ön plana çıkaracak öge oluyor.
Bu noktada renkli değişken kısımları dahil matbaaya ihtiyaç duymadan, adet sınırlamalarına bağlı kalmadan, maksimum baskı kalitesinde ve minimum maliyetle, dilediğiniz an renkli etiketlerinizi yenileyebileceğinizi biliyor musunuz?
Epson’un etiket yazıcıları buna imkân tanıyor. ColorWorks etiket yazıcılarını, Epson’un global Roadshow etkinliğinin İstanbul ayağında Kurumsal Çözümler Kanal Yöneticisi Ahmet Gürle’den dinledik.
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