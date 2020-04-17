HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu

Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 22:22 | Son Güncelleme

Ambarlı Gümrüğü'nde gerçekleştirilen operasyonda konteynırlarda çok sayıda maske, eldiven ve tulum ele geçirildi. Soruşturma sürerken polis, malzemelerin sayımını yapıyor.

Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrüğü içerisindeki bir konteynıra operasyon düzenledi.

Konteynırın içerisinde maske, eldiven ve tulumlar ele geçirildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Silivri’de kartpostallık gün batımıSilivri’de kartpostallık gün batımı
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...
Anahtar Kelimeler:
maske Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

Ebru Şallı'nın en acı günü! Oğlu hayatını kaybetti

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

'Hastaneye ilk yattığım an…' dedi, paylaştı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan Ercüment Ovalı açıklaması

Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip önerdi!

Koronavirüsü yenen doktor 'Mutlaka tüketin' deyip önerdi!

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Dornaz Alfa' ilacı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan 'Dornaz Alfa' ilacı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Koronavirüs salgını nedeniyle oğluna sarılamayan doktor baba gözyaşlarını tutamadı

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Salda Gölü'nde dikkat çeken görüntü!

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Alaattin Çakıcı tahliye mi oldu?

Diğer Haberler
İstanbullular yasak başlamadan evlerine çekildi

İstanbullular yasak başlamadan evlerine çekildi

Rize'de Gamze Pala için protesto: Işıkları yakıp söndürdüler

Gamze Pala cinayeti protesto edildi

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Koronavirüslü hastaları gizleyen muhtar görevden uzaklaştırıldı

Sudan koronavirüs bulaşır mı?

Sudan koronavirüs bulaşır mı?

Silivri’de kartpostallık gün batımı

Silivri’de kartpostallık gün batımı

FETÖ’nün aranan kilit ismi Rahmi Bıyık koronavirüsten öldü

FETÖ’nün kilit ismi koronavirüsten öldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.