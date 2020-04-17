Ambarlı Gümrüğü'nde maske operasyonu

\u0130stanbul Ka\u00e7ak\u00e7\u0131l\u0131k Su\u00e7lar\u0131yla M\u00fccadele \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, Ambarl\u0131 G\u00fcmr\u00fc\u011f\u00fc i\u00e7erisindeki bir konteyn\u0131ra operasyon d\u00fczenledi. \nKonteyn\u0131r\u0131n i\u00e7erisinde maske, eldiven ve tulumlar ele ge\u00e7irildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER "Taburcu oldum evi arad\u0131m! Babam eve gelme" dedi!Silivri\u2019de kartpostall\u0131k g\u00fcn bat\u0131m\u0131PlayStation 5'in \u00e7\u0131k\u0131\u015f tarihi ertelenebilir! Bak\u0131n neden...