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Ambulans helikopter, kazada yaralanan kadın için yola indi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2019 16:04 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR- Bingöl karayolunda meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılardan araçta sıkışan biri için bölgeye istenen ambulans helikopter, yola inip, durumu ağır olan kadını hastaneye ulaştırdı.

Diyarbakır-Bingöl karayolu Lice yol ayrımında bu sabah meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 6'sı, ilk müdahalenin ardından kara ambulanslarıyla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Araçta sıkışan ve durumu ağır olan yaralı kadın için ise ambulans helikopter istendi. Kazanın meydana geldiği yolun güvenlik güçlerince ulaşıma kapatılmasının ardından ambulans helikopter yola indi. Sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, ambulans helikoptere taşınıp, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ediyor.

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