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  4. Ambulansa yol vermemişti! O sürücüye ceza kesildi

Ambulansa yol vermemişti! O sürücüye ceza kesildi

26.10.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da D-100 kara yolu Avcılar mevkisinde ambulansa yol vermeyen sürücü, polis ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı. Kural tanımayan sürücüye toplamda 819 lira para cezası uygulandı.

Ambulansa yol vermemişti! O sürücüye ceza kesildi

İstanbul'da D-100 kara yolunda ambulansa yol vermeyen araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı haber siteleri ve sosyal medyada, bir sürücünün ambulansa bilerek yol vermediğine ilişkin görüntülerle ilgili çalışma başlattı.

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Ekipler, D-100 kara yolunda Avcılar mevkisinde arkasından gelen ambulansın siren ve ışıklı uyarılarına rağmen yol vermeyen aracın C.U'ya ait olduğunu belirledi.

Emniyet görevlilerince yakalanan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun, gidişe ayrılan sol şeridi sürekli işgal etmek maddesinden 427 lira, geçiş üstünlüğü bulunan aracın duyulur, görülür işaretini alınca kolayca ilerlemesini sağlamamaktan 196 lira, müzik cihazlarını kamunun huzur ve rahatını bozacak şekilde kullanmaktan 196 lira olmak üzere toplam 819 lira ceza uygulandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar ambulans

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