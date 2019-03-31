Ambulansla sandık başına gittiler

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de, hastanede yatarak tedavi gören hastalar oy kullanacakları yerlere ambulansla götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, Osmaniye Devlet Hastanesinde yatarak tedavi gören ve oy kullanmak isteyen vatandaşlar için ambulans ve hastane araçları tahsis edildi.

Yürüyebilen hastalar, İl Sağlık Müdürlüğüne ait araçlarla oy kullanacakları yere ulaştırıldı. Yatarak tedavi gören hastalar ise yataklarından sedyeyle alınarak ambulansla taşındı.

Sedye ya da tekerlekli sandalyeyle hastaları sandığın başına kadar götürüp oy kullanmasını sağlayan sağlık personeli, hastaları ambulansla tekrar hastaneye getirdi.

İl Sağlık Müdürü Hasan Öznavruz, yaptığı açıklamada, oy kullanmak isteyen hastaların taleplerini aldıklarını anlatarak, "Görevli 15 ekibimizle evde sağlık hizmetlerinde kayıtlı 107, hastanelerimizde yatan 117 vatandaşımızı gün içinde sandıklarına taşıyarak vatandaşlık görevlerini yapmalarını sağlamış olacağız." dedi.

Öte yandan, Kadirli ilçesinde de yatalak hastalar evlerine götürülen seyyar sandıklarda oylarını kullandı.

