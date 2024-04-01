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  4. Amcasına karşı aday oldu! Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan seçildi... Şimdi itiraz için başvuru hazırlığında

Amcasına karşı aday oldu! Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan seçildi... Şimdi itiraz için başvuru hazırlığında

01.04.2024 14:38
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Bolu'nun Gerede ilçesinde 2 dönemdir AK Parti’den belediye başkanı olan Mustafa Allar, resmi olmayan sonuçlara göre, Büyük Birlik Partisi’nden aday olan yeğeni Akif Allar’dan 73 oy fazla alarak 3'üncü kez belediye başkanı seçildi.

Amcasına karşı aday oldu! Yeğenini 73 oy farkla geçerek başkan seçildi... Şimdi itiraz için başvuru hazırlığında

Gerede'de Büyük Birlik Partisi adayı Akif Allar, 2 dönemdir belediye başkanı olan amcası AK Parti'li Mustafa Allar’a karşı aday oldu. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 16 bin 548 seçmenin bulunduğu Gerede’de resmi olmayan sonuçlara göre, AK Parti'li Belediye Başkanı Mustafa Allar, 4 bin 526 oy ile 3'üncü kez başkan seçildi.

AMCASINA KARŞI SEÇİMİ KAYBETTİ

Yeğeni Akif Allar da 4 bin 453 oy alarak 73 oy farkla rakibi amcasına karşı seçimi kaybetti. Akif Allar'ın sonuçlara itiraz için İlçe Seçim Kurulu'na başvuru hazırlığında olduğu öğrenildi. (DHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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