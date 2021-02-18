Amcasının iskeletinden elektro gitar yaptı

Prince Midnight, Florida’da yaşayan bir müzisyen. Metal müzik tutkusu ile yaşıyor ve aslında pek de bilinen bir isim değil. Fakat yakın zamanda yaptığı bir hamle, onun pek çok kişi tarafından konuşulmasını sağladı. Yaptığı şey ise, gerçek insan iskeletinden bir elektro gitar. Evet, doğru okudunuz.

AMCASININ İSKELETİNİ TABUTTA BIRAKMADI

Prince Midnight, kendi Facebook sayfasında yer verdiği bilgilerde, amcası Filip’in 90’lı yaşlarda hayatını kaybettiğini ve vücudunu da bilime bağışladığını belirtmiş. Ancak Yunanistan’daki okullar artık gerçek insan iskeletini kullanmıyormuş ve hal böyle olunca da amcasının iskeletini bir tabutta bırakmak istememiş. Bunun için de iskeleti Amerika’ya getirerek sonrasında elektro gitar yapmaya karar vermiş, yapmış da.

Prince Midnight’ın dediğine göre, hazırladığı gitarın sesi gayet iyi. Zaten amcasının da bir metalci olduğu belirtiliyor. Bu hazırladığı gitarın isminin de Skelecaster olduğunu ekleyelim.

Kısa tanıtım videosunu izlemek için buraya tıklayınız

