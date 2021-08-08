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  4. Amcasıyla birlikte yüzmek için girdiği denizde kayboldu! Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu

Amcasıyla birlikte yüzmek için girdiği denizde kayboldu! Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu

08.08.2021 19:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 10 yaşındaki Ahmet, amcasıyla birlikte denize girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Ahmet'in bulunması için ekipler seferber oldu. Yoğun dalga nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, sahil güvenlik ekibi tarafından dışarıdan gözlem çalışmalarıyla sürdürülüyor.

Amcasıyla birlikte yüzmek için girdiği denizde kayboldu! Ekipler 10 yaşındaki Ahmet için seferber oldu

Olay, Kandıra ilçesine bağlı Babalı Mahallesi Tuzağı plajında saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf Elmas (43) ile yeğeni Ahmet E.E. (10) denizde yüzdükleri sırada boğuldu. İhbar üzerine olaya müdahale eden Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ekipleri, Yusuf Elmas'ı kıyıya çıkardı, yeğeni ise gözden kayboldu.

AMCA HAYATINI KAYBETTİ, AHMET İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Yapılan müdahalelerde Yusuf Elmas'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Denizde gözden kaybolan 10 yaşındaki Ahmet E.E.’yi arama çalışması başlatıldı. Kaybolan çocuğu bulmak için çalışma yapan ekipler Ahmet E.E.’ye henüz ulaşamadı. Denizde arama çalışmalarına yoğun dalga sebebiyle ara verilirken, sahil güvenlik ekipleri kıyıdan gözlem çalışmalarını sürdürüyor.

İHA

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Kocaeli
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