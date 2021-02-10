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Ameliyat 2 saat sürdü! 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

10.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Ameliyat 2 saat sürdü! 14 yaşındaki kızın karaciğerinden 20 santim kitle çıkarıldı

Van'da karaciğerinde 20 santimetre çapında kist bulunan 14 yaşındaki kız çocuğu, 2 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı Büklümdere Mahallesi'nde yaşayan Rojin Karaman, nefes darlığı ve boyun ağrısı şikayeti üzerine Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Çocuk cerrahi polikliniğinde Opr. Dr. Mehmet Mert tarafından muayene edilen Karaman'ın karaciğerinde 20 santimetre çapında kist tespit edildi.

AMELİYAT 2 SAAT SÜRDÜ

Ameliyata alınan Karaman'ın karaciğerindeki kist, 2 saat süren başarılı operasyonla alındı.

Çocuk cerrahi servisinde bir süre gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilen Karaman, doktor Mert ve hastane yönetimine teşekkür etti.

AA

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