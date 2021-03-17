HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

17.03.2021 15:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

Kendini Instagram filtresi gibi göstermek için 312 bin TL harcayan genç adam, yeni görünüşünden memnun olsa da Instagram’daki takipçilerinden aynı görüşü alamadı. Levi kendisine her gün nefret içerikli yorumlar geldiğini söylüyor.

24 yaşındaki Levi Jed Murphy Instagram filtresi gibi görünmek için dudaklarına, yanaklarına, çenesine, gözlerinin altına, burnuna, dudaklarına, şakaklarına ve son olarak gözlerini kaldırtmak için bir dizi estetik operasyon yaptırdı.

Toplamda, kozmetik ve cerrahi prosedürler için 312 bin TL’den fazla harcadı ve görünüşünden memnun olsa da, herkes o kadar olumlu değil ve genellikle sosyal medyada kötü mesajlar gönderiyor.
Ancak Manchester'da yaşayan Levi, olumsuz yorumların ve trollerin onu üzmesine izin vermiyor ve "hiçbir şeyi ciddiye almıyorum" diyor.

Screenshot_59

İLK ESTETİĞİNİ 19 YAŞINDA YAPTIRMIŞ

İlk estetik macerasına 19 yaşında dudak dolgusuyla başlayan genç adam, sonraki yıllarda kaç tane operasyon geçirdiğini unuttuğunu, artık tanındığı için de bundan sonraki estetiklerine para ödemeyeceğini söylüyor.

Screenshot_60

''İLGİYİ SEVİYORUM''

Levi, Instagram size estetik ameliyatı olduktan sonra neye benzeyeceğinizi gösteren bir filtre koydu ve ben gördüğüm görüntüden çok mutlu oldum. Filtrede gösterilen tüm farklı prosedürler üzerinde çalıştım ve ardından bunları yaptırmaya başladım. İnsanların dikkatini çekmeyi seviyorum ameliyatımı iyileşme sürecimi bile sosyal medyada yayınlıyorum. Elbette herkes görünüşüme iyi tepki vermiyor. Benden nefret ettiklerini söyleyen binlerce insan her gün bana yazıyor. Ama dürüst olmak gerekirse, korkunç yorumlar almaya o kadar alışığım ki, hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Annem ve erkek arkadaşım ne yaparsam yapayım beni tamamen destekliyor ve benim için önemli olan bu'' diyor.

Screenshot_61


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir! Şoförün yüzüne öksürdü yıllarca hapis yatabilir!
Son 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi!Son 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi!
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Instagram

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye'ye kar ve yağmur uyarısı

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Akaryakıtta tavan fiyat kararı!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

Survivor'da şaşırtan veda! Acun: En üzüldüğüm eleme oldu!

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

İki doz koronavirüs aşısı olana karantina yok

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Evlenmelerine izin verilmeyince el ele tutuşup kattan atladılar

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

Son seçim anketindeki oy oranları dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik toplantı sonrası açıklama

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İşkenceci eşini öldüren Melek İpek'ten dehşete düşüren sözler

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

İETT çalışanını taciz eden kadına tepki yağıyor

Diğer Haberler

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

İngiliz Sağlık Bakanı Hancock'tan AstraZeneca ısrarı: Aşıyı yaptırın

Son Dakika: AB'den yeni aşı kararı!

AB'den çok önemli aşı kararı!

Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Koronaya yakalanan Esad çifti iyileşiyor!

Avrupa’da son 5 yıl, 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi

Son 2 bin 100 yılın en sıcak ve kurak dönemi!

İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılacak!

İsrail'de yurt dışından dönenlere elektronik bileklik takılacak!

Ermenistan'ın ilk devlet başkanı: Paşinyan sürgüne gönderilsin!

Ermenistan'ın ilk devlet başkanı: Paşinyan sürgüne gönderilsin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.