Ameliyat masasından kalkmıyor! Tek amacı Instagram filtresi gibi görünmek

24 yaşındaki Levi Jed Murphy Instagram filtresi gibi görünmek için dudaklarına, yanaklarına, çenesine, gözlerinin altına, burnuna, dudaklarına, şakaklarına ve son olarak gözlerini kaldırtmak için bir dizi estetik operasyon yaptırdı.

Toplamda, kozmetik ve cerrahi prosedürler için 312 bin TL’den fazla harcadı ve görünüşünden memnun olsa da, herkes o kadar olumlu değil ve genellikle sosyal medyada kötü mesajlar gönderiyor.

Ancak Manchester'da yaşayan Levi, olumsuz yorumların ve trollerin onu üzmesine izin vermiyor ve "hiçbir şeyi ciddiye almıyorum" diyor.

İLK ESTETİĞİNİ 19 YAŞINDA YAPTIRMIŞ

İlk estetik macerasına 19 yaşında dudak dolgusuyla başlayan genç adam, sonraki yıllarda kaç tane operasyon geçirdiğini unuttuğunu, artık tanındığı için de bundan sonraki estetiklerine para ödemeyeceğini söylüyor.

''İLGİYİ SEVİYORUM''

Levi, Instagram size estetik ameliyatı olduktan sonra neye benzeyeceğinizi gösteren bir filtre koydu ve ben gördüğüm görüntüden çok mutlu oldum. Filtrede gösterilen tüm farklı prosedürler üzerinde çalıştım ve ardından bunları yaptırmaya başladım. İnsanların dikkatini çekmeyi seviyorum ameliyatımı iyileşme sürecimi bile sosyal medyada yayınlıyorum. Elbette herkes görünüşüme iyi tepki vermiyor. Benden nefret ettiklerini söyleyen binlerce insan her gün bana yazıyor. Ama dürüst olmak gerekirse, korkunç yorumlar almaya o kadar alışığım ki, hiçbir şeyi ciddiye almıyorum. Annem ve erkek arkadaşım ne yaparsam yapayım beni tamamen destekliyor ve benim için önemli olan bu'' diyor.



