"Ameliyat olursan ölürsün" demişlerdi! Aynı anda yapılan 4 ameliyatla hayata tutundu

Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Cengiz Köksal, “25 yıllık hekimim, binlerce kalp ameliyatı yaptım. Ama her biri büyük bir ameliyat gerektiren bu dört riskli durumun tek bir hastada olduğu başka vaka görmedim. Literatüre girecek" dedi. 4 kız annesi Vasfiye Yardım, yaklaşık 15 yıl kalp ve tansiyon hastalıklarıyla mücadele etti. Geçtiğimiz Şubat ayında fenalaşınca hastaneye kaldırılan Yardım'da hepsi birbirinden riskli, ameliyat edilmesi gereken 3 hastalık tespit edildi. Gittikleri her hastanede, ameliyattan çıkamayacağı, çıksa bile yoğun bakımdan çıkmasının zor olduğu söylenen yaşlı kadın için kızları çaresizce şifa aradı. Vasfiye Yardım son bir umutla Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal’a gitti. Yardım’ın kalbinde 3 damarın tıkalı olduğu, kalp kapakçığının değiştirilmesi gerektiği ve kalp damarlarında “fistül (anormal bağlantı)" nedeniyle temiz kanla kirli kanın birbirine karıştığı saptandı. “KALBİNDE ÜÇ BÜYÜK SORUN VARKEN DÖRT OLDU" Çaresizce annesini ameliyat edebilecek bir cerrah aradıklarını anlatan Nazan Yardım, “Farklı hastanelere başvurduk ama ameliyatı kaldıramayacağı, ameliyat olmazsa da ölüm riskinin olduğu söylendi. Saatli bir bombayla yaşıyormuş meğerse. Kendisini takip eden doktoruna danıştık öncelikli olarak. Bu ameliyatın yapılması gerektiği yönünde karar çıktı. Ama bu hasta ameliyat olsa da ölecek, olmasa da ölecek denildi. O kadar çaresizdik ki? Yaptırsak da ölür, yaptırmasak da ölür, diyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyorduk" dedi.

Kız kardeşler olarak, annelerinin sağlığına kavuşması için her yolu denediklerini söyleyen ve gözyaşlarını tutamayan Nazan Yardım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Daha sonra Cengiz beyi bulduk. Cengiz hocamız öncelikle bir psikolog gibi hepimizi cesaretlendirdi ve yüreklendirdi. Her şeyin yolunda gideceği yönünde telkin etti bizi. Annemi hastaneye yatırdık ameliyat olacak diye. Ama bir sorun daha ortaya çıktı. Şah damarında tıkanıklık varmış. Dördüncü bir ameliyat daha ortaya çıkınca biz tamamen yıkıldık. Neyse ki ameliyatı başarılı geçti. Operasyondan sonraki 2 gece Cengiz bey hastaneden hiç ayrılmadı. Bütün ekip yanımızdaydı. Hepsi çok güzel yönettiler süreci. Umutsuz bekleyiş, umut dolu gözlere dönüştü onların sayesinde." “BİRDEN BEŞ ÇİFT ENDİŞELİ GÖZLE KARŞI KARŞIYA KALDIM" Prof. Dr. Cengiz Köksal ise ailenin kendisine geldiğinde çok çaresiz durumda olduğunu anlatarak şunları söyledi: "Vasfiye teyze bize geldiği zaman kızlarıyla beraber, beş çift endişeli gözle karşı karşıya kaldım. Çok çaresizlerdi. Çünkü şu ana kadar gittikleri bütün merkezler ve doktorlar ameliyat olursa yaşayamayacağını, ama ameliyattan başka da çaresi olmadığını söylemişlerdi. İlk geldiğinde aort kapağında kaçağı vardı, kapağın değişmesi gerekiyordu. Üç damarı tıkalıydı (bypass yapılacaktı), koroner damarlarda ise fistül dediğimiz, temiz kanla kirli kanın anormal bir birleşim yeri vardı. Uzun uzun kendisi ve yakınları ile konuştuk. Süreci anlattık. Hastaneye yatırdığımızda bu kez de şah damarı tıkanıklığı ortaya çıktı. Yüzde 90 tıkanıklık vardı. Problem dörde çıkmıştı."