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Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı?

06.05.2022 13:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? sorusunun yanıtı Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasının detaylarını öğrenmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayıları, aşılama oranı, ilaç kullanımı gibi unsurlar göz önüne alınarak konuya ilişkin yeni bir karar alındı. Vatandaşlar internette Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya dair detaylar...

Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı?

Ameliyat öncesi PCR testi ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Karar, endoskopi, kolonoskopi gibi girişimsel işlemleri de kapsıyor. Peki Ameliyat öncesi PCR testi kalktı mı? Ameliyat öncesi PCR testi zorunluluğu kaldırıldı mı? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ve konuya dair ayrıntılar haberimizde...

AMELİYAT ÖNCESİ PCR TESTİ KALKTI MI?

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; bundan böyle ameliyat veya endoskopi gibi diğer işlemler öncesinde yapılması zorunlu olan PCR testi yapılmayacak.

AMELİYAT ÖNCESİ PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALDIRILDI MI?

Konuya ilişkin karar 26 Nisan'da yapılan Bilim Kurulu toplantısında alındı.

Sağlık Bakanlığı yeni uygulamayı hastanelere resmi yazıyla duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı PCR testi
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