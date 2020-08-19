Ameliyat öncesi teslim ettikleri altın dişler, başka hastaya verilmiş

Olay, geçen cumartesi günü merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde meydana geldi. Kalp rahatsızlığı olan Medeni Balkaya, geçen cuma günü by-pas ameliyatı olmak için hastaneye gitti. Bir gün sonra Medeni Balkaya ameliyata alınmadan önce tüm eşyaları ve 25 gram olan takma altın dişleri, hasta yakınlarına teslim edildi. Balkaya, başarılı geçen operasyon sonrası yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Görevliler, Medeni Balkaya'nın yemek yiyebilmesi için yakınlarından takma dişlerini istedi. Dişler, hasta yakınları tarafından yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim edildi. Dişlerin içinde olduğu ve üzerinde Medeni Balkaya'nın isminin yazılı olduğu paketi teslim alan güvenlik görevlisi, iddiaya göre dişleri yanlışlıkla yoğun bakım servisindeki yabancı uyruklu bir kadına verdi.

Medeni Balkaya'nın dişlerinin teslim edilmemesi üzerine doktorlar, ailesinden dişleri tekrar istedi. Ancak hasta yakınları dişleri yoğun bakım servisindeki güvenlik görevlisine teslim ettiklerini söyleyince, dişlerin kaybolduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine hastane yönetimine başvuran hasta yakınları, güvenlik kameralarını izledi. Hasta yakını Bayram Balkaya, izlediği güvenlik kamerası görüntülerinde, güvenlik görevlisine teslim edilen dişlerin bir kadına verildiğini gördü. Bunun üzerine Medeni Balkaya'nin yakınları kaybolan altın dişlerin bulunması için polis merkezine giderek, şikayetçi oldu.