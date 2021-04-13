Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!

TikTok videolarında, hastalarından çıkan yağ ve derilerle dans eden plastik cerrah, tepkilerin odağında. TikTok'ta @minhacirurgiaoficial adını kullanan Caren Trisoglio Garcia adındaki cerarh ameliyat sırasında yaptığı dans videolarıyla şaşkına çevirdi.

Söz konusu videolarda Garcia, şeffaf plastik poşetlere konulmuş yağ ve derilerle dans ederek gülümsüyor.

''BUGÜNÜN ÖDÜLÜ'' DİYEREK PAYLAŞTI

Sıvı dolu torbayı sallayıp "Bu bir göğüs" diyen cerrah, kameraya yağ dolu plastik bir poşet gösteriyor. Başka bir videoda ise, ''Bu bir koltuk altı yağı'' diyerek elinde bol miktarda yağ ve deri tuttuğu görülüyor ve yanına şöyle yazıyor: "Bugünün ödülü.''

Cirurgiã é suspensa após compartilhar vídeos com pele de pacientes



Caren Trisoglio Garcia expôs material em redes sociais. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo suspendeu o registro dela.



Leia: https://t.co/83Ey276Jim pic.twitter.com/ARtI70RYLe — Metrópoles (de ????) (@Metropoles) April 10, 2021

HASTANE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Kurul, videolarının etik olmadığını gördükten sonra, Garcia'nın hastane ile ilişiğini kesti. Hasta mahremiyetine önem vermediği söylenen kadın, Brezilya Plastik Cerrahi Derneği'nden de 6 ay boyunca uzaklaştırma cezası aldı. Garcia TikTok hesabından videolarını kaldırsa da birçok sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam ediyor.



