HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!

Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!

13.04.2021 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde plastik cerrah olarak görev yapan Caren Trisoglio Garcia, hastalardan çıkan yağ ve derilerle dans etti ve bu videoları TikTok hesabından paylaştı. Kuşkusuz Garcia, bu videolar sonrası pek olumlu karşılanmadı ve hastane ile ilişiği kesildi.

Ameliyat sonrası hastaların deri ve yağlarıyla dans eden doktor 'pes' dedirtti!

TikTok videolarında, hastalarından çıkan yağ ve derilerle dans eden plastik cerrah, tepkilerin odağında. TikTok'ta @minhacirurgiaoficial adını kullanan Caren Trisoglio Garcia adındaki cerarh ameliyat sırasında yaptığı dans videolarıyla şaşkına çevirdi.

Söz konusu videolarda Garcia, şeffaf plastik poşetlere konulmuş yağ ve derilerle dans ederek gülümsüyor.

''BUGÜNÜN ÖDÜLÜ'' DİYEREK PAYLAŞTI

Sıvı dolu torbayı sallayıp "Bu bir göğüs" diyen cerrah, kameraya yağ dolu plastik bir poşet gösteriyor. Başka bir videoda ise, ''Bu bir koltuk altı yağı'' diyerek elinde bol miktarda yağ ve deri tuttuğu görülüyor ve yanına şöyle yazıyor: "Bugünün ödülü.''

HASTANE İLE İLİŞİĞİ KESİLDİ

Kurul, videolarının etik olmadığını gördükten sonra, Garcia'nın hastane ile ilişiğini kesti. Hasta mahremiyetine önem vermediği söylenen kadın, Brezilya Plastik Cerrahi Derneği'nden de 6 ay boyunca uzaklaştırma cezası aldı. Garcia TikTok hesabından videolarını kaldırsa da birçok sosyal medya hesabından paylaşılmaya devam ediyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti Çöpten buldukları kelepçeyle birbirlerini bağlamışlar! İmdatlarına polis yetişti
Fransa'da Senato'da 'ayrılıkçı' yasa tasarısı kabul edildiFransa'da Senato'da 'ayrılıkçı' yasa tasarısı kabul edildi
Bakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldıBakıcılığını yaptığı 13 yaşındaki çocuktan hamile kaldı
Anahtar Kelimeler:
tiktok Brezilya

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

AB Konseyi Başkanı Michel'in istifası için kadın derneklerinden imza kampanyası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

İstanbul'da kan donduran taciz! Görüntüler infial yarattı

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ürdün'de 'darbe girişimiyle' suçlanan Prens Hamza ilk kez Kral Abdullah'la görüntülendi

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman ödenecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.