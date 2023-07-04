Ameliyatla küçülttürdüğü göğüslerinin eski hali şoke etti! "O kadar büyüktü ki nefes alamıyordum"

Büyük göğüslere sahip olan bazı kadınlar yaşadıkları zorlukları sıklıkla dile getiriyorlar. Bu kadınlardan biri olan 29 yaşındaki CiCi Dawn, göğüs küçültme ameliyatı olmadan önce 100 beden olan göğüsleriyle yaşadığı zorlukları anlattı. Dawn, büyük göğüsleri nedeniyle erkeklerin onun vücudunu "cinselleştirdiğini" açıkladı.

"SÜREKLİ SIRT VE OMUZ AĞRISI ÇEKİYORDUM"

29 yaşındaki kadın, birikimlerini istediği ameliyatı karşılamak için kullanarak Haziran 2022'de küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Memelerini 100 bedenden 85 bedene küçülten kadın ameliyat olduktan sonra hayatının çok daha iyi olduğunu belirtti. "Ameliyattan önce, birçok sütyen göğsümde tuttuğum ağırlığı taşıyamadığı için sürekli sırt ve omuz ağrısı çekiyordum" dedi.

BÜYÜK GÖĞÜSLERİ NEDENİYLE ÖZ GÜVENİ DÜŞMÜŞTÜ

CiCi Dawn, tüm şeklinin değiştiğini söyleyerek, daha küçük bir çerçeveye sahip olduğunu ve göğüs ölçüsü nedeniyle kıyafetlerinin genellikle uymadığını söyledi. "Ayrıca havuzlarda bikini giyemezdim ve meme büyüklüğüm nedeniyle tamamen örtündüğümde bile çoğu zaman kendimi cinselleştirilmiş hissederdim" diye devam etti. "Güvenim delice düşüktü ve hayatımı en çok değiştiren şey olduğum ameliyattı."

AMELİYATTA GÖĞÜSLERİ KÜÇÜLTÜLDÜ VE KALDIRILDI

Ameliyat üç ila dört saat sürdü ve bir küçültme ve kaldırmayı içeriyordu ve iyileşme süresi altı haftaya kadar sürdü. Dawn, küçültme ameliyatının, güvensizliklerinin çoğunun göğüslerinin büyüklüğünden kaynaklandığını fark etmesini sağladığını söylüyor.

"KENDİME DAHA ÇOK GÜVENİYORUM"

"Ne giydiğime bağlı olarak hâlâ bakışlar alsam da, aldığım çılgın bakışlar ve mesajlar giderek sakinleşti ve daha önce insanlar baktığı için giyemediğim gömlekleri giyip dışarı çıkarken kendime daha çok güveniyorum!"

YAŞADIKLARINI DİĞER KADINLARLA PAYLAŞTI

Dawn, hikayesini ve dönüşümünü, kendisiyle aynı konumdaki diğer kadınlara da ulaşmasını umarak TikTok'ta paylaştı. “Bunu düşünen herkese tavsiye ederim” dedi. "Çoğu kadın bana çocuk sahibi olduktan sonra daha sonraya kadar beklememi söyledi, ancak bunu daha erken yapmayı ne kadar istediğimi yeterince vurgulayamıyorum."



