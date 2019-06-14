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Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişilere yapılacak işlemler hangi kriterlere göre belirlenir?

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 14.06.2019 15:08 | Son Güncelleme

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, doğru ellerde yapılan ameliyatsız estetik uygulamalar ile çok verimli sonuçlar elde etmenin mümkün olduğunu açıkladı.

Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişilere yapılacak işlemler hangi kriterlere göre belirlenir?

Ameliyatsız estetik uygulamaları son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün biraz daha popüler oluyor. Ameliyatsız estetik uygulamalar doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında uzun vadede kişinin daha sağlıklı, dinamik ve güzel bir görünüm sağlayan bir cilt yapısına sahip olmasına ve yaşlanma etkilerinin giderilmesine ve yavaşlatılmasına yardımcı olabilmektedir.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişiye özel çözümlerin sunulması çok önemlidir. Çünkü bu uygulamaların sonucuna kişinin cilt yapısının, ten renginin, vücut ve yüz hatlarının etkisi oldukça fazladır. Dudak dolgusu yaptırmak isteyen bir kişinin dudak yapısının yanı sıra yüz hatlarının doğru bir şekilde analiz edilmesi, dolgu planlamasının kişinin yüzüne uygun olacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bir diğer örnek günümüzde en popüler ameliyatsız estetik uygulamalar arasında yer alan lazer uygulamalarıdır. Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak çok çeşitli laser yöntemleri olsa da kişinin cilt yapısı, ten rengi ibi bir çok özellik göz önüne alınarak uygun olan tekniği seçmek her zaman etkili sonuç almak için önemlidir.

DOKTORUNUZA GÜVENİN

Ameliyatlı estetik uygulamalarda yeni görüntüleme sistemleri sayesinde operasyon sonucunda nasıl bir görünüm elde edileceğini gerçeğe oldukça yakın bir şekilde simüle etmek mümkün. Ancak ameliyatsız estetik uygulamalarda böyle bir simülasyon her zaman kesin bir sonuç vermeyebilir. Dolgu yaptırmak isteyen bir insanın yüzüne uygun bir dudak şekli belirlense de bu şeklin dolgu ile sağlanması için enjeksiyon kullanımında profesyonellik büyük önem taşıyor. Enjeksiyon yapılacak noktanın belirlenmesi her noktaya ne miktarda enjeksiyon yapılacağının bilinmesi tamamen profesyonelliğe ve tecrübeye bağlı olduğu için kişilerin bu tür uygulamalar için alanında ehil olan uzmanları tercih etmesi çok önemli. Ehil ellerde yapılmayan estetik işlemler görüntü bozuklukları kadar sağlık sorunlarına yol açma riski de taşımaktadır.

Dolgu, botoks gibi ameliyatsız uygulamalar kötü niyetli kişiler tarafından merdiven altı uygulamalarda, sağlık şartları açısından uygunsuz mekanlarda yapılabiliyor. Bu tür durumlarda kullanılan insan sağlığı için uygun olmayan malzemeler ve ortamlar nedeni ile ortaya çıkan sonuçlar çok ciddi sağlık riskleri taşıdığı için ameliyatsız estetik deyip geçmeden, bu konunun uzmanı olan doktorlardan destek almak ve doktora güvenmek her zaman büyük önem taşıyor.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı

www.drsukruyazar.com
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