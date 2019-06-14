Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişilere yapılacak işlemler hangi kriterlere göre belirlenir?

Ameliyatsız estetik uygulamaları son yıllarda gelişen teknoloji ile birlikte her geçen gün biraz daha popüler oluyor. Ameliyatsız estetik uygulamalar doğru zamanda ve doğru şekilde yapıldığında uzun vadede kişinin daha sağlıklı, dinamik ve güzel bir görünüm sağlayan bir cilt yapısına sahip olmasına ve yaşlanma etkilerinin giderilmesine ve yavaşlatılmasına yardımcı olabilmektedir.

KİŞİYE ÖZEL ÇÖZÜMLER

Ameliyatsız estetik uygulamalarında kişiye özel çözümlerin sunulması çok önemlidir. Çünkü bu uygulamaların sonucuna kişinin cilt yapısının, ten renginin, vücut ve yüz hatlarının etkisi oldukça fazladır. Dudak dolgusu yaptırmak isteyen bir kişinin dudak yapısının yanı sıra yüz hatlarının doğru bir şekilde analiz edilmesi, dolgu planlamasının kişinin yüzüne uygun olacak şekilde belirlenmesi gerekir. Bir diğer örnek günümüzde en popüler ameliyatsız estetik uygulamalar arasında yer alan lazer uygulamalarıdır. Teknolojinin gelişmesiyle paralel olarak çok çeşitli laser yöntemleri olsa da kişinin cilt yapısı, ten rengi ibi bir çok özellik göz önüne alınarak uygun olan tekniği seçmek her zaman etkili sonuç almak için önemlidir.