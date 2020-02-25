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Ameliyatsız yüz germe yöntemi: İp askılama

SAĞLIK HABERLERİ  | 25.02.2020 12:01 | Son Güncelleme

Yüz sarkmaları ile savaşma konusunda ameliyatsız yöntemlerin de mevcut olduğunu söyleyen uzmanlar, yüz bölgesine uygulanan ip askılama ile ilgili bilgi verdi. Zaman içerisinde ve yerçekiminin etkisine bağlı olarak ortaya çıkan sarkmaları önlemek için uygulanan ip askıla yöntemi 30 dakika gibi bir sürede lokal anestesi uygulanarak yüz ve boyun bölgesinde başarılı sonuçlar verecek şekilde uygulanıyor.

Ameliyatsız yüz germe yöntemi: İp askılama

Ameliyatsız yüz germe yöntemi olarak da bilinen ip askılamanın, bu alanda bir uzman tarafından uygun şartlarda gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Hamza Aktaş, ameliyatsız yüz germe işlemi hakkında bilgi verdi.

YÜZ VE BOYUNDAKİ SARKMALAR İÇİN AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEĞİ

İp askılama yöntemi, “öğle arası yüz gerdirmesi’’ olarak da tanımlanmakta ve kısa sürede gerçekleşmesi bakımından, “öğle yemeği molasında” bile yapılabilmektedir. İşlem ameliyat dışı bir yöntem de olsa bazı enfeksiyonların ortaya çıkamaması için bu alanda uzman bir doktor tarafından yapılması ve cerrahideki sterilizasyon koşullarının sağlanması önemlidir.

Yanaklardaki ve çene kenarındaki sarkmalar, ağız kenarında oluşan derin katlantıları ve boyundaki “yelelenme” adı verilen görünüm ile sarkmalar, ip askılama sayesinde ortadan kaldırılabilir.

ERİYEBİLEN KALICI İPLERİN FONKSİYONU FARKLI

Ameliyatsız yüz germe ya da diğer adıyla ip askılama işlemi için kullanılan ipler, kalıcı ve geçici olarak yani eriyebilir formda imal edilmektedir. Üzerlerinde balıksırtı olarak tabir edilen dişli bir sistem sayesinde dokuya tutturulur. Cilt altına yerleştirilerek, yüz ve boynun herhangi bir yerindeki sarkmanın tedavisi için uygulanır. Kalıcı olan askı ipleri uzun dönem etki göstermektedir. Eriyebilir formdaki ipler ise imal edildiği malzemeye göre 6 ay ile 2 yıl arasında kalabilir.

UYGULAMA ALANI YÜZ BÖLGESİ İLE SINIRLI DEĞİL

İp askılama yöntemi yüz ve boyun bölgesinde birçok noktada kullanılabildiği gibi vücudun bazı bölgelerinde de uygulanabilmektedir. Meme deformasyonları ve sarkmasının düzetilmesi, yerçekiminin etkisi ile kalça bölgesindeki sarkmaların toparlanması, kol ve bacak içi bölgelerinin sıkılaştırılmasında da kullanılmaktadır. Lokal anestezi altında ince iğneler ile giriş yapılan cildin içine boylu boyunca yerleştirilen ipler, yukarı çekilerek cildin toparlanması sağlanmaktadır. İplerin, cilt altında bir ağ şeklinde yerleştirilmesi de etkiyi artırmaktadır.

HASTAYA BİRÇOK AVANTAJ SAĞLIYOR

Cerrahi dışı bir işlem olan ip askılama yöntemi, hastanın ağrı sorununu minimum düzeyde yaşamasını sağlamakta ve cerrahiye bağlı komplikasyon risklerini de ortadan kaldırmaktadır. Zaman sınırlaması olan kişiler için hiçbir soruna yol açmaz. Çünkü işlem yapıldıktan sonra kişi normal yaşamına aynı gün ya da ertesi gün devam edilebilir. Etkisi hemen görülür. Geri döndürülebilir ve düzeltilebilir bir işlemdir.

İP ASKILAMA YÖNTEMİ HAKKINDA MERAK EDİLENLER

1- İşlem ne kadar sürer?

İşlem yerleştirilecek iplik sayısına bağlı olmak üzere 30 dakika ile bir saat arasında sürmektedir.

2- Herkeste aynı etkiyi gösterir mi?

30 ile 65 yaş arasında yer alan, cilt sıkılığında sorunlar başlamış, botoks ve dolguya göre daha uzun süreli, daha etkili ve bıçak altına yatmadan yüz germe etkisi görmek isteyen kişiler en uygun adaylardır. İşlem yapılacak kişilerin, cilt sarkmalarının çok ilerlememiş olması önemlidir. Cildinde aşırı sarkma ve iyice oturmuş derin çizgiler olan kişiler, işlem için uygun aday profilinin dışında sayılır. Ayrıca, kişi yaşlanma sürecinin ileri evrelerinde olmamalıdır. Yaşlanma görünümü oturmuş kişiler için geleneksel yöntem olan yüz germe ameliyatı daha iyi sonuç verecektir.

3- Tedavinin etkisi ne kadar sürmektedir?

İşlemin etkisi bireylerin metabolizma hızındaki farklılıklara bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak birkaç sene sürmektedir fakat bu noktada sağlığınızı emanet ettiğiniz kişilerin bilgi düzeyleri, tecrübeleri ve uygulamayı ne derece özenli yaptıkları önem taşımaktadır.

4- İşlem sırasında acı hissedilir mi?

Sadece ameliyatsız yüz germe için değil genel olarak tüm işlemlerde tedaviyi alanların acı algıları farklılık gösterir. İşlem esnasında yapılan lokal anestezi, ağrı ve sızıları minimize edebilir.

5- Tedaviden sonra nelere dikkat etmek gerekir?

Tedaviden hemen sonra kabarıklık, kaşıntı, kızarıklıklar görülebilir. Bu belirtiler birkaç gün sonra kendiliğinden kaybolur. Tedaviyi takip eden birkaç haftalık dilimde diş tedavisi, yüz masajı ve aşırı spor yapılması önerilmemektedir. Herhangi bir komplikasyonun önüne geçmek için bir süre için sırtüstü yatmak da önem taşır.

6- Kimlere uygulanmamalıdır?

İlerlemiş kanser hastalığı olanlar, diyabet hastaları, pıhtılaşma bozukluğuna sahip kişiler, cildinde enfeksiyona bağlı iltihap olanlar, ağır otoimmün hastalığı olanlar, çocuklar ve hamilelere uygulanmamalıdır. Ayrıca biyolojik malzemelere alerjisi ya da aşırı hassasiyeti olan kişiler doktorlarıyla bu bilgiyi paylaşmalı ve tedavi için uygun aday olup olmadıklarına karar verilmelidir.

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