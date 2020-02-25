Ameliyatsız yüz germe yöntemi: İp askılama

Ameliyatsız yüz germe yöntemi olarak da bilinen ip askılamanın, bu alanda bir uzman tarafından uygun şartlarda gerçekleştirilmesi büyük önem taşıyor. Memorial Diyarbakır Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Hamza Aktaş, ameliyatsız yüz germe işlemi hakkında bilgi verdi.

YÜZ VE BOYUNDAKİ SARKMALAR İÇİN AMELİYATSIZ TEDAVİ SEÇENEĞİ

İp askılama yöntemi, “öğle arası yüz gerdirmesi’’ olarak da tanımlanmakta ve kısa sürede gerçekleşmesi bakımından, “öğle yemeği molasında” bile yapılabilmektedir. İşlem ameliyat dışı bir yöntem de olsa bazı enfeksiyonların ortaya çıkamaması için bu alanda uzman bir doktor tarafından yapılması ve cerrahideki sterilizasyon koşullarının sağlanması önemlidir.

Yanaklardaki ve çene kenarındaki sarkmalar, ağız kenarında oluşan derin katlantıları ve boyundaki “yelelenme” adı verilen görünüm ile sarkmalar, ip askılama sayesinde ortadan kaldırılabilir.

ERİYEBİLEN KALICI İPLERİN FONKSİYONU FARKLI

Ameliyatsız yüz germe ya da diğer adıyla ip askılama işlemi için kullanılan ipler, kalıcı ve geçici olarak yani eriyebilir formda imal edilmektedir. Üzerlerinde balıksırtı olarak tabir edilen dişli bir sistem sayesinde dokuya tutturulur. Cilt altına yerleştirilerek, yüz ve boynun herhangi bir yerindeki sarkmanın tedavisi için uygulanır. Kalıcı olan askı ipleri uzun dönem etki göstermektedir. Eriyebilir formdaki ipler ise imal edildiği malzemeye göre 6 ay ile 2 yıl arasında kalabilir.